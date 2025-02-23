Вражеская пропаганда снова пытается создать иллюзию восстановления захваченных территорий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На этот раз речь идет о Луганском аэропорте и гостинице «Луганск». Однако реальность далека от громких обещаний.

Луганский аэропорт, уничтоженный еще в 2014 году российскими войсками, почти десять лет остается заброшенным. Его восстановление потребовало бы огромных финансовых и технических ресурсов, которых у оккупантов нет.

На самом деле, в случае реальной реконструкции данный аэропорт станет военным объектом для перевозки техники и личного состава, а отель будут показывать в сюжетах, чтобы создать картинку «мирной жизни».

Но местным жителям эти обещания не приносят ни работы, ни безопасности. Они и дальше вынуждены выживать в условиях разрухи, которую вызвала именно террористическая страна.

Никакие пропагандистские «восстановления» не скроют главного: война, пришедшая из рф, принесла лишь упадок.

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