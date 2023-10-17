Игнат объяснил, как Силам обороны поможет удар по аэродромам в Луганске и Бердянске

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«Поражение такой техники как вертолеты Ка-52 и Ми-24, которые использует противник, - это крайне хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии. Враг пытается вертолеты держать ближе к линии боевого соприкосновения, как это было в Чернобаевке. А Луганск и Бердянск это непосредственно рядом с линией фронта. Вертолеты работают постоянно, они вооружены современными противотанковыми управляемыми ракетами с большой дальностью применения. Поэтому поражение такой техники является вполне важным для нас», - пояснил Юрий Игнат.

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Он добавил, что враг пытается защитить средствами ПВО свои объекты на оккупированных территориях – так как склады боеприпасов, логистические центры, органы военного управления, аэродромы и тому подобное. Но для надежной защиты надо иметь в необходимом количестве системы ПВО. По его словам, врагу не всегда удается защититься от всего спектра вооружения для воздушного нападения, которое используют Силы обороны.

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