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Ігнат пояснив, як Силам оборони допоможе удар по аеродромах у Луганську та Бердянську

Київ • УНН

 • 296806 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ворог тримав гелікоптери поблизу лінії зіткнення, щоб завдавати швидких ударів, і тому ураження такої техніки на аеродромах у Бердянську та Луганську вкрай важливо для Сил оборони. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.

Ігнат пояснив, як Силам оборони допоможе удар по аеродромах у Луганську та Бердянську

Цитата

«Ураження такої техніки як вертольоти Ка-52 та Мі-24, які використовує противник, - це вкрай добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті і на передній лінії. Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було у Чорнобаївці. А Луганськ та Бердянськ це безпосередньо поруч з лінією фронту. Вертольоти працюють постійно, вони озброєні сучасними протитанковими керованими ракетами з великою дальністю застосування. Тому ураження такої техніки є цілком важливим для нас», - пояснив Юрій Ігнат.

Деталі

Він додав, що ворог намагається захистити засобами ППО свої об’єкти на окупованих територіях – так як склади боєприпасів, логістичні центри, органи військового управління, аеродроми тощо. Але для надійного захисту треба мати в необхідній кількості системи ППО. За його словами, ворогу не завжди вдається захиститися від всього спектру озброєння для повітряного нападу, яке використовують Сили оборони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили оборони знищили на аеродромах Бердянська та Луганська 9 гелікоптерів і склад боєприпасів рф

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