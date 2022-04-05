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Федоров розмістив новий список компаній, які залишили ринок росії та білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Цифрова блокада рф триває. Міністр трансформації Михайло Федоров повідомив про санкції проти росії від міжнародних технологічних компаній. Про це інформує УНН.

Федоров розмістив новий список компаній, які залишили ринок росії та білорусі

Деталі

• Wargaming залишає росію та білорусь. З 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у росії та білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming. Це— компанія яка розробляє і видає відеоігри на ринку free-to-play MMO. Відома розробкою World of Tanks. Компанія також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.

• Американська компанія з ліцензування іноземних лікарів ECFMG відмовляє росіянам в отриманні сертифікатів. Організація ECFMG заблокувала особисті кабінети тих росіян, які вже оплатили послуги та розпочали процес проходження сертифікації в американській ординатурі. Гроші в обліковому записі відображаються, однак скористатися ними не можна.

• FANUC призупинив усі поставки до росії та білорусі. А також передасть 1 мільйон євро на гуманітарну допомогу.

• Hexagon призупинили експорт усіх ліцензій на апаратне та програмне забезпечення до росії. Для гуманітарної підтримки в Україні та надання притулку біженцям Hexagon пожертвував 500 000 євро.

• Rockwell Automation зупинив продажі в росії Постачальник промислової автоматизації та інформаційних продуктів зі США — Rockwell Automation — призупинив діяльність у рф та республіці білорусь. Компанія також відмовилася від продажу свого ПЗ та території цих країн.

• Компанія Salesforce — розробник однойменної CRM-систем — призупинила операції в росії. У заяві компанії зазначено, що прямого бізнесу на російському ринку вона не має, розірвання відносин із російськими користувачами відбувається через реселерів.

• Російські вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації. рф чекає науково-інформаційна блокада. На території рф незабаром буде припинено легальний доступ до найбільших повнотекстових колекцій статей видавництв Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers та інших, а також до реферативних баз даних Web of Science та Scopus.

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