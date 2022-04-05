Федоров розмістив новий список компаній, які залишили ринок росії та білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Цифрова блокада рф триває. Міністр трансформації Михайло Федоров повідомив про санкції проти росії від міжнародних технологічних компаній. Про це інформує УНН.
Деталі
• Wargaming залишає росію та білорусь. З 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у росії та білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming. Це— компанія яка розробляє і видає відеоігри на ринку free-to-play MMO. Відома розробкою World of Tanks. Компанія також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.
• Американська компанія з ліцензування іноземних лікарів ECFMG відмовляє росіянам в отриманні сертифікатів. Організація ECFMG заблокувала особисті кабінети тих росіян, які вже оплатили послуги та розпочали процес проходження сертифікації в американській ординатурі. Гроші в обліковому записі відображаються, однак скористатися ними не можна.
• FANUC призупинив усі поставки до росії та білорусі. А також передасть 1 мільйон євро на гуманітарну допомогу.
• Hexagon призупинили експорт усіх ліцензій на апаратне та програмне забезпечення до росії. Для гуманітарної підтримки в Україні та надання притулку біженцям Hexagon пожертвував 500 000 євро.
• Rockwell Automation зупинив продажі в росії Постачальник промислової автоматизації та інформаційних продуктів зі США — Rockwell Automation — призупинив діяльність у рф та республіці білорусь. Компанія також відмовилася від продажу свого ПЗ та території цих країн.
• Компанія Salesforce — розробник однойменної CRM-систем — призупинила операції в росії. У заяві компанії зазначено, що прямого бізнесу на російському ринку вона не має, розірвання відносин із російськими користувачами відбувається через реселерів.
• Російські вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації. рф чекає науково-інформаційна блокада. На території рф незабаром буде припинено легальний доступ до найбільших повнотекстових колекцій статей видавництв Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers та інших, а також до реферативних баз даних Web of Science та Scopus.