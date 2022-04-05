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Федоров разместил новый список компаний, покинувших рынок россии и беларуси

Киев • УНН

 • 190815 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Цифровая блокада рф продолжается. Министр трансформации Михаил Федоров сообщил о санкциях против россии от международных технологических компаний. Об этом информирует УНН.

Федоров разместил новый список компаний, покинувших рынок россии и беларуси

Детали

* Wargaming покидает россию и беларусь. С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в россии и беларуси под местное управление Lesta Studio, которое больше не аффилировано с Wargaming. Это-компания которая разрабатывает и выдает видеоигры на рынке free-to-play MMO. Известна разработкой World of Tanks. Компания также начала процесс закрытия своей студии в Минске.

* Американская компания по лицензированию иностранных врачей ECFMG отказывает россиянам в получении сертификатов. Организация ECFMG заблокировала личные кабинеты тех россиян, которые уже оплатили услуги и начали процесс прохождения сертификации в американской ординатуре. Деньги в учетной записи отображаются, однако воспользоваться ими нельзя.

* FANUC приостановил все поставки в россию и белоруссию. А также передаст 1 миллион евро на гуманитарную помощь.

* Hexagon приостановили экспорт всех лицензий на аппаратное и программное обеспечение в россии. Для гуманитарной поддержки в Украине и предоставления убежища беженцам Hexagon пожертвовал 500 000 евро.

* Rockwell Automation остановил продажи в россии Поставщик промышленной автоматизации и информационных продуктов из США — Rockwell Automation — приостановил деятельность в рф и республике беларусь. Компания также отказалась от продажи своего ПО и территории этих стран.

* Компания Salesforce — разработчик одноименной CRM-систем — приостановила операции в россии. В заявлении компании указано, что прямого бизнеса на российском рынке она не имеет, расторжение отношений с российскими пользователями происходит через реселлеров.

* Русские ученые могут потерять доступ к 97% научной информации. Рф ждет научно-информационная блокада. На территории рф вскоре будет прекращено легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также к реферативных баз данных Web of Science и Scopus.

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