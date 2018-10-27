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ФБР підтвердило існування ще однієї посилки з бомбою

ФБР підтвердило існування ще однієї посилки з бомбою

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. ФБР США підтвердило існування ще однієї підозрілої посилки, на цей раз адресованій американському мільярдерові Тому Стейеру, який раніше не раз перераховував кошти на потреби Демократичної партії. Про це повідомляється в опублікованій в п’ятницю заяві ФБР, передає УНН.

“ФБР підтверджує, що в Каліфорнії була виявлена посилка, схожа зовні на всі інші і адресована Тому Стейеру”, — йдеться в документі. Таким чином, в цілому в США було виявлено вже 14 посилок з саморобними вибуховими пристроями.

Про підозрілу посилку, спрямованої Тому Стейеру, раніше повідомив телеканал CNN. За відомостями його джерел, посилка була перехоплена в Каліфорнії. Зовні вона була схожа на інші виявлені раніше згортки, в яких знаходилися саморобні вибухові пристрої. В їх відправці підозрюють затриманого в п’ятницю у Флориді 56-річного Сізара Сейака.

Нагадуємо, Трамп звинуватив ЗМІ у використанні історії з бомбами, щоб набрати політичні очки.

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