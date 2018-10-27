ФБР підтвердило існування ще однієї посилки з бомбою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. ФБР США підтвердило існування ще однієї підозрілої посилки, на цей раз адресованій американському мільярдерові Тому Стейеру, який раніше не раз перераховував кошти на потреби Демократичної партії. Про це повідомляється в опублікованій в п’ятницю заяві ФБР, передає УНН.
“ФБР підтверджує, що в Каліфорнії була виявлена посилка, схожа зовні на всі інші і адресована Тому Стейеру”, — йдеться в документі. Таким чином, в цілому в США було виявлено вже 14 посилок з саморобними вибуховими пристроями.
Про підозрілу посилку, спрямованої Тому Стейеру, раніше повідомив телеканал CNN. За відомостями його джерел, посилка була перехоплена в Каліфорнії. Зовні вона була схожа на інші виявлені раніше згортки, в яких знаходилися саморобні вибухові пристрої. В їх відправці підозрюють затриманого в п’ятницю у Флориді 56-річного Сізара Сейака.
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