ФБР підтвердило існування ще однієї посилки з бомбою

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. ФБР США підтвердило існування ще однієї підозрілої посилки, на цей раз адресованій американському мільярдерові Тому Стейеру, який раніше не раз перераховував кошти на потреби Демократичної партії. Про це повідомляється в опублікованій в п’ятницю заяві ФБР, передає УНН.