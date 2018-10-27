ФБР подтвердило существование еще одной посылки с бомбой

“ФБР подтверждает, что в Калифорнии была обнаружена посылка, похожая внешне на все остальные и адресованная Тому Стейеру”, — говорится в документе. Таким образом, в целом в США было обнаружено уже 14 посылок с самодельными взрывными устройствами.

О подозрительной посылке, направленной Тому Стейеру, ранее сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, посылка была перехвачена в Калифорнии. Внешне она была похожа на другие обнаруженные ранее свертки, в которых находились самодельные взрывные устройства. В их отправке подозревают задержанного в пятницу во Флориде 56-летнего Сизара Сэйака.

Напоминаем, Трамп обвинил СМИ в использовании истории с бомбами, чтобы набрать политические очки.