ФБР подтвердило существование еще одной посылки с бомбой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. ФБР США подтвердило существование еще одной подозрительной посылки, на этот раз адресованной американскому миллиардеру Тому Стейеру, который ранее не раз перечислял средства на нужды Демократической партии. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу заявлении ФБР, передает УНН.
“ФБР подтверждает, что в Калифорнии была обнаружена посылка, похожая внешне на все остальные и адресованная Тому Стейеру”, — говорится в документе. Таким образом, в целом в США было обнаружено уже 14 посылок с самодельными взрывными устройствами.
О подозрительной посылке, направленной Тому Стейеру, ранее сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, посылка была перехвачена в Калифорнии. Внешне она была похожа на другие обнаруженные ранее свертки, в которых находились самодельные взрывные устройства. В их отправке подозревают задержанного в пятницу во Флориде 56-летнего Сизара Сэйака.
Напоминаем, Трамп обвинил СМИ в использовании истории с бомбами, чтобы набрать политические очки.