ФБР отримало дозвіл на вивчення листів Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) отримало офіційний дозвіл від Мін’юсту США на вивчення нових листів електронної переписки кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон, передає УНН з посиланням на The New York Times.
“Процес уже почався,” — сказав федеральний чиновник правоохоронних органів, проте в даний момент невідомо, чи зможе бюро закінчити свою роботу у цій справі до початку виборів президента США, які пройдуть 8 листопада.
Нагадаємо, що ФБР поновило розслідування, пов’язане з використанням Х.Клінтон особистого поштового сервера для робочого листування на посаді держсекретаря США, слідчі мають визначити, чи містять ці електронні листи секретну інформацію.