ФБР получило разрешение на изучение писем Х.Клинтон

"Процесс уже начался", - сказал федеральный чиновник правоохранительных органов, однако в данный момент неизвестно, сможет ли бюро закончить свою работу в этом деле до начала выборов президента США, которые пройдут 8 ноября.

Напомним, что ФБР возобновило расследование, связанное с использованием Х.Клинтон личного почтового сервера для рабочей переписки в должности госсекретаря США, следователи должны определить, содержат ли эти электронные письма секретную информацию.