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15 марта, 19:03 • 115967 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169070 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139467 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131807 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113595 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105917 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101770 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136167 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132373 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ФБР получило разрешение на изучение писем Х.Клинтон

ФБР получило разрешение на изучение писем Х.Клинтон

Киев • УНН

 • 9735 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) получило официальное разрешение от Минюста США на изучение новых писем электронной переписки кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

"Процесс уже начался", - сказал федеральный чиновник правоохранительных органов, однако в данный момент неизвестно, сможет ли бюро закончить свою работу в этом деле до начала выборов президента США, которые пройдут 8 ноября.

Напомним, что ФБР возобновило расследование, связанное с использованием Х.Клинтон личного почтового сервера для рабочей переписки в должности госсекретаря США, следователи должны определить, содержат ли эти электронные письма секретную информацию.

 

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