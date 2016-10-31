ФБР получило разрешение на изучение писем Х.Клинтон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) получило официальное разрешение от Минюста США на изучение новых писем электронной переписки кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
"Процесс уже начался", - сказал федеральный чиновник правоохранительных органов, однако в данный момент неизвестно, сможет ли бюро закончить свою работу в этом деле до начала выборов президента США, которые пройдут 8 ноября.
Напомним, что ФБР возобновило расследование, связанное с использованием Х.Клинтон личного почтового сервера для рабочей переписки в должности госсекретаря США, следователи должны определить, содержат ли эти электронные письма секретную информацию.