17:49 • 8944 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 14950 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 17472 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 20951 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 29401 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 17850 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 19722 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16490 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16681 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16996 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Фанати звинуватили ФІФА у “зраді” через ціни на квитки на Чемпіонат світу 2026

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Футбольні фани звинуватили ФІФА у "монументальній зраді" після появи цін на квитки Чемпіонату світу 2026 року, які сягають понад 8 тис. доларів. Найнижча ціна на фінал становить 4185 доларів, а найвища – 8680 доларів, що відрізняється від заяв ФІФА про квитки по 60 доларів.

Фанати звинуватили ФІФА у “зраді” через ціни на квитки на Чемпіонат світу 2026

Футбольні вболівальники звинуватили ФІФА у "монументальній зраді" після того, як почали з’являтися останні ціни на квитки на Чемпіонат світу, що становлять до понад 8 тис. доларів. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Футбольні вболівальники звинуватили ФІФА у "монументальній зраді" після того, як у четвер почали поширюватися останні ціни на квитки на Чемпіонат світу

- пише видання.

Повідомляється, що ФІФА виділяє 8% квитків національним асоціаціям на ігри за участю їхньої команди для продажу найвідданішим уболівальникам.

Список, опублікований Німецькою федерацією футболу, показав, що ціни на різні ігри групового етапу коливалися від 180 до 700 доларів. Найнижча ціна на фінал становила 4185 доларів, а найвища – 8680 доларів

- додає видання.

Наголошується, що ці ціни на груповий етап дуже відрізняються від заяв ФІФА про наявність квитків по 60 доларів, тоді як метою футбольних чиновників США під час торгів на турнір сім років тому було запропонувати сотні тисяч місць по 21 долар на початковому етапі ігор.

Фан-організація Football Supporters Europe назвала нинішні ціни "завищеними".

Це монументальна зрада традиції Чемпіонату світу з футболу, ігнорування внеску вболівальників у це видовище

– йдеться у заяві організації.

Нагадаємо

Раніше ФІФА підтвердила, що квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року коштуватимуть від 60 доларів, але Міжнародна федерація футболу також "вітає" динамічне ціноутворення, що призведе до підвищення цін.

Павло Башинський

СпортНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Сполучені Штати Америки