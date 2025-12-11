Фанати звинуватили ФІФА у “зраді” через ціни на квитки на Чемпіонат світу 2026

Футбольні вболівальники звинуватили ФІФА у "монументальній зраді" після того, як почали з’являтися останні ціни на квитки на Чемпіонат світу, що становлять до понад 8 тис. доларів. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що ФІФА виділяє 8% квитків національним асоціаціям на ігри за участю їхньої команди для продажу найвідданішим уболівальникам.

Список, опублікований Німецькою федерацією футболу, показав, що ціни на різні ігри групового етапу коливалися від 180 до 700 доларів. Найнижча ціна на фінал становила 4185 доларів, а найвища – 8680 доларів - додає видання.

Наголошується, що ці ціни на груповий етап дуже відрізняються від заяв ФІФА про наявність квитків по 60 доларів, тоді як метою футбольних чиновників США під час торгів на турнір сім років тому було запропонувати сотні тисяч місць по 21 долар на початковому етапі ігор.

Фан-організація Football Supporters Europe назвала нинішні ціни "завищеними".

Це монументальна зрада традиції Чемпіонату світу з футболу, ігнорування внеску вболівальників у це видовище – йдеться у заяві організації.

Нагадаємо

Раніше ФІФА підтвердила, що квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року коштуватимуть від 60 доларів, але Міжнародна федерація футболу також "вітає" динамічне ціноутворення, що призведе до підвищення цін.