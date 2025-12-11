Фанаты обвинили ФИФА в «предательстве» из-за цен на билеты на Чемпионат мира 2026

Футбольные болельщики обвинили ФИФА в "монументальном предательстве" после того, как начали появляться последние цены на билеты на Чемпионат мира, составляющие до более 8 тыс. долларов. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Футбольные болельщики обвинили ФИФА в "монументальном предательстве" после того, как в четверг начали распространяться последние цены на билеты на Чемпионат мира - пишет издание.

Сообщается, что ФИФА выделяет 8% билетов национальным ассоциациям на игры с участием их команды для продажи самым преданным болельщикам.

Список, опубликованный Немецкой федерацией футбола, показал, что цены на различные игры группового этапа колебались от 180 до 700 долларов. Самая низкая цена на финал составляла 4185 долларов, а самая высокая – 8680 долларов - добавляет издание.

Отмечается, что эти цены на групповой этап очень отличаются от заявлений ФИФА о наличии билетов по 60 долларов, тогда как целью футбольных чиновников США во время торгов на турнир семь лет назад было предложить сотни тысяч мест по 21 доллару на начальном этапе игр.

Фан-организация Football Supporters Europe назвала нынешние цены "завышенными".

Это монументальное предательство традиции Чемпионата мира по футболу, игнорирование вклада болельщиков в это зрелище – говорится в заявлении организации.

Напомним

Ранее ФИФА подтвердила, что билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года будут стоить от 60 долларов, но Международная федерация футбола также "приветствует" динамическое ценообразование, что приведет к повышению цен.