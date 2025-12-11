Фанаты обвинили ФИФА в «предательстве» из-за цен на билеты на Чемпионат мира 2026

$42.280.10
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 16059 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 18253 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 21741 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 30481 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 18113 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19958 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16577 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16749 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 17076 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжается
11 декабря, 11:42 • 23236 просмотра
Попадание дрона в дом под Львовом: полиция устанавливает причастных и маршрут беспилотника и инициирует изменения в законодательство
11 декабря, 12:05 • 3832 просмотра
В ЦИК назвали срок, необходимый для подготовки к демократическим выборам
11 декабря, 12:38 • 5744 просмотра
В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и россией в противовес G7 - СМИ
11 декабря, 12:39 • 10505 просмотра
Киев под давлением: Украине трудно справиться с «разрушительными мирными планами» Дональда Трампа – The Economist
17:23 • 3684 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
11 декабря, 13:44 • 30481 просмотра
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 30481 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники Odrex
11 декабря, 11:11 • 42218 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 08:43 • 43739 просмотра
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 43739 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться
10 декабря, 17:55 • 54942 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зиму
10 декабря, 16:30 • 55956 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Государственная граница Украины
Берлин
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме
11 декабря, 11:09 • 26426 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки
10 декабря, 13:37 • 29924 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос
10 декабря, 12:35 • 35407 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокате
10 декабря, 12:19 • 31235 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего
10 декабря, 10:30 • 39999 просмотра
Техника
ЧатГПТ
Отопление
The Economist
Социальная сеть

Фанаты обвинили ФИФА в «предательстве» из-за цен на билеты на Чемпионат мира 2026

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Футбольные фанаты обвинили ФИФА в «монументальном предательстве» после появления цен на билеты Чемпионата мира 2026 года, которые достигают более 8 тыс. долларов. Самая низкая цена на финал составляет 4185 долларов, а самая высокая – 8680 долларов, что отличается от заявлений ФИФА о билетах по 60 долларов.

Фанаты обвинили ФИФА в «предательстве» из-за цен на билеты на Чемпионат мира 2026

Футбольные болельщики обвинили ФИФА в "монументальном предательстве" после того, как начали появляться последние цены на билеты на Чемпионат мира, составляющие до более 8 тыс. долларов. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Футбольные болельщики обвинили ФИФА в "монументальном предательстве" после того, как в четверг начали распространяться последние цены на билеты на Чемпионат мира

- пишет издание.

Сообщается, что ФИФА выделяет 8% билетов национальным ассоциациям на игры с участием их команды для продажи самым преданным болельщикам.

Список, опубликованный Немецкой федерацией футбола, показал, что цены на различные игры группового этапа колебались от 180 до 700 долларов. Самая низкая цена на финал составляла 4185 долларов, а самая высокая – 8680 долларов

- добавляет издание.

Отмечается, что эти цены на групповой этап очень отличаются от заявлений ФИФА о наличии билетов по 60 долларов, тогда как целью футбольных чиновников США во время торгов на турнир семь лет назад было предложить сотни тысяч мест по 21 доллару на начальном этапе игр.

Фан-организация Football Supporters Europe назвала нынешние цены "завышенными".

Это монументальное предательство традиции Чемпионата мира по футболу, игнорирование вклада болельщиков в это зрелище

– говорится в заявлении организации.

Напомним

Ранее ФИФА подтвердила, что билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года будут стоить от 60 долларов, но Международная федерация футбола также "приветствует" динамическое ценообразование, что приведет к повышению цен.

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Соединённые Штаты