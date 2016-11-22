Facebook у 2017 році розширить британський офіс на 500 працівників

Як повідомляє видання, додатково на роботу у Facebook візьмуть 500 працівників - інженерів, маркетологів, проектних менеджерів і фахівців з продажів.

"Британія і надалі залишається одним із найкращих місць для IT-компанії", - заявила керівник лондонського офісу Facebook Нікола Мендельсон.

За її словами, новий офіс Facebook буде розташований у районі Фітцровія. Нині там завершуються будівельні роботи. Переважна більшість нових працівників розташуються саме там.

"Переважна більшість із цих вакансій розрахована на висококваліфікованих фахівців-інженерів, оскільки у Британії є нашою найбільшою інженерною базою за межами США", - заявила пані Мендельсон, яка також є віце-президентом Facebook у Європі, Близькому Сході та Африці.

У компанії твердять, що низка із найважливіших інновацій розроблені у Британії. Зокрема, йдеться і про проект Aquila - безпілотного літака, що працює на сонячних батареях та забезпечує зв'язок із віддаленими районами.

Цей проект розроблявся у Сомерсеті - єдиному відділенні Facebook у Британії за межами Лондона.

У лондонському офісі Facebook фахівці будуть працювати над розвитком програми, що покликана покращити комунікацію всередині компаній - Workplace, яку запустили минулого місяця.