Facebook в 2017 году расширит британский офис на 500 работников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Американский IT-гигант Facebook сообщил, что при открытии новой штаб-квартиры в Великобритании в 2017 году увеличит количество работников на 50%, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как сообщает издание, дополнительно на работу в Facebook примут 500 работников - инженеров, маркетологов, проектных менеджеров и специалистов по продажам.
"Британия продолжает оставаться одним из лучших мест для IT-компании", - заявила руководитель лондонского офиса Facebook Никола Мендельсон.
По ее словам, новый офис Facebook будет расположен в районе Фитцровия. Сейчас там завершаются строительные работы. Подавляющее большинство новых работников расположатся именно там.
"Подавляющее большинство из этих вакансий рассчитано на высококвалифицированных специалистов-инженеров, поскольку в Британии наша самая большая инженерная база за пределами США", - заявила госпожа Мендельсон, которая также является вице-президентом Facebook в Европе, Ближнем Востоке и Африке.
В компании утверждают, что ряд из важнейших инноваций разработаны в Великобритании. В частности, речь идет и о проекте Aquila - беспилотного самолета на солнечных батареях и обеспечивает связь с отдаленными районами.
Этот проект разрабатывался в Сомерсете - единственном отделении Facebook в Великобритании за пределами Лондона.
В лондонском офисе Facebook специалисты будут работать над развитием программы, которая призвана улучшить коммуникацию внутри компаний - Workplace, которую запустили в прошлом месяце.