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Facebook не встояв: створить свій аналог Clubhouse

Facebook не встояв: створить свій аналог Clubhouse

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Власник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг офіційно підтвердив чутки про створення аналога популярного додатка Clubhouse. Про заявило ВВС, посилаючись на розмову Цукерберга з незалежним журналістом Кейсі Ньютон, передає УНН.

Деталі

Як передає агентство, Facebook оголосив, що в найближчі кілька місяців має намір запустити низку нових аудіопродуктів в додатку. Одним з таких впроваджень він назвав аналог популярного додатка Clubhouse. У компанії займаються розробкою аудіокомнат для спілкування. Їх планують запустити до літа 2021 року. Згодом вони будуть доступні в месенджері.

Окрім того, у корпорації хочуть додати в сервіс аудіопублікації Soundbites - інструмент, який дозволить записувати короткі звукові записи і ділитися ними на своєму профілі в Facebook. Початок тестування сервісу заплановано на найближчий місяць.

Також Цукерберг заявив про створення подкаст-платформи. Facebook планує запустити власний сервіс з подкастами, які можна буде слухати не тільки під час використання сервісу, але і в фоновому режимі. Запуск, як очікується, відбудеться в найближчі кілька місяців.

Доповнення

Додаток Clubhouse - соціальна мережа, в основі якої лежить голосове спілкування без можливості запису і подальшого поширення того, що відбувається. Останнім часом став популярним.

На тлі цього Twitter анонсував запуск своєї звукової функції Spaces (аналог Clubhouse) у прямому ефірі до квітня.

Компанія LinkedIn, що належить Microsoft, заявила, що тестує звукові функції.

Додаток для обміну повідомленнями Telegram нещодавно додав більше функцій для голосових чатів та скасував обмеження їх розміру.

Платформа обміну повідомленнями Discord запустила нову функцію для людей, щоб проводити аудіо-події в прямому ефірі для аудиторії, подібно до додатку Clubhouse.

Врешті, стало відомо, що в останні місяці Twitter веде переговори про покупку соцмережі Сlubhouse за 4 млрд доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хакери виклали у відкритий доступ дані 1,3 млн користувачів Clubhouse

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