Facebook не устоял: создаст свой аналог Clubhouse
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг официально подтвердил слухи о создании аналога популярного приложения Clubhouse. Об заявил ВВС, ссылаясь на разговор Цукерберга с независимым журналистом Кейси Ньютон, передает УНН.
Детали
Как передает агентство, Facebook объявил, что в ближайшие несколько месяцев намерен запустить ряд новых аудиопродуктов в приложении. Одним из таких внедрений он назвал аналог популярного приложения Clubhouse. В компании занимаются разработкой аудиокомнат для общения. Их планируют запустить к лету 2021 года. Со временем они будут доступны в мессенджере.
Кроме того, в корпорации хотят добавить в сервис аудиопубликации Soundbites - инструмент, который позволит записывать короткие звуковые записи и делиться ими на своем профиле в Facebook. Начало тестирования сервиса запланировано на ближайший месяц.
Также Цукерберг заявил о создании подкаст-платформы. Facebook планирует запустить собственный сервис с подкастами, которые можно будет слушать не только при использовании сервиса, но и в фоновом режиме. Запуск, как ожидается, состоится в ближайшие несколько месяцев.
Дополнение
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. В последнее время стало популярным.
На фоне этого Twitter анонсировал запуск своей звуковой функции Spaces (аналог Clubhouse) в прямом эфире до апреля.
Компания LinkedIn, принадлежащая Microsoft, заявила, что тестирует звуковые функции.
Приложение для обмена сообщениями Telegram недавно добавило больше функций для голосовых чатов и отменила ограничения их размера.
Платформа обмена сообщениями Discord запустила новую функцию для людей, чтобы проводить аудио-события в прямом эфире для аудитории, подобно приложению Clubhouse.
Наконец, стало известно, что в последние месяцы Twitter ведет переговоры о покупке соцсети Сlubhouse за 4 млрд долларов.
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