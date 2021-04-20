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Facebook не устоял: создаст свой аналог Clubhouse

Facebook не устоял: создаст свой аналог Clubhouse

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг официально подтвердил слухи о создании аналога популярного приложения Clubhouse. Об заявил ВВС, ссылаясь на разговор Цукерберга с независимым журналистом Кейси Ньютон, передает УНН.

Детали

Как передает агентство, Facebook объявил, что в ближайшие несколько месяцев намерен запустить ряд новых аудиопродуктов в приложении. Одним из таких внедрений он назвал аналог популярного приложения Clubhouse. В компании занимаются разработкой аудиокомнат для общения. Их планируют запустить к лету 2021 года. Со временем они будут доступны в мессенджере.

Кроме того, в корпорации хотят добавить в сервис аудиопубликации Soundbites - инструмент, который позволит записывать короткие звуковые записи и делиться ими на своем профиле в Facebook. Начало тестирования сервиса запланировано на ближайший месяц.

Также Цукерберг заявил о создании подкаст-платформы. Facebook планирует запустить собственный сервис с подкастами, которые можно будет слушать не только при использовании сервиса, но и в фоновом режиме. Запуск, как ожидается, состоится в ближайшие несколько месяцев.

Дополнение

Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. В последнее время стало популярным.

На фоне этого Twitter анонсировал запуск своей звуковой функции Spaces (аналог Clubhouse) в прямом эфире до апреля.

Компания LinkedIn, принадлежащая Microsoft, заявила, что тестирует звуковые функции.

Приложение для обмена сообщениями Telegram недавно добавило больше функций для голосовых чатов и отменила ограничения их размера.

Платформа обмена сообщениями Discord запустила новую функцию для людей, чтобы проводить аудио-события в прямом эфире для аудитории, подобно приложению Clubhouse.

Наконец, стало известно, что в последние месяцы Twitter ведет переговоры о покупке соцсети Сlubhouse за 4 млрд долларов.

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