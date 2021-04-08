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Twitter планирует купить Clubhouse за 4 млрд долларов - Bloomberg

Twitter планирует купить Clubhouse за 4 млрд долларов - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 15686 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В последние месяцы Twitter ведет переговоры о покупке соцсети Сlubhouse, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Стороны обсуждали стоимость компании в районе 4 млрд долларов. Однако сейчас переговоры не ведутся, и пока неясно, почему обсуждение возможной сделки приостановлено, пишет агентство.

Twitter отказался комментировать эти данные, в Clubhouse изданию не ответили на запрос.

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До этого, во вторник, 6 апреля, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Clubhouse ведет переговоры по вопросу привлечения средств, причем о каких суммах речь шла кто мог бы выступить инвестором, не сообщалось.

Справка

Clubhouse — молодая социальная сеть, которая была запущена в 2020 году. Общение в ней происходит в аудиочатах. Попасть в приложение можно через приглашение от пользователя соцсети, или дождавшись своей очереди на регистрацию.

В феврале Clubhouse стало третьим приложением по количеству загрузок после WhatsАpp и Facebook. К середине марта количество загрузок Clubhouse в мире составила 12,7 млн.

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