Twitter планує купити Clubhouse за 4 млрд доларів - Bloomberg

Деталі

Сторони обговорювали вартість компанії в районі 4 млрд доларів. Однак зараз переговори не ведуться, і поки неясно, чому обговорення можливої ​​угоди призупинено, пише агентство.

Twitter відмовився коментувати ці дані, в Clubhouse виданню не відповіли на запит.

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До цього, у вівторок, 6 квітня, Bloomberg з посиланням на джерела повідомляв, що Clubhouse веде переговори з питання залучення коштів, причому про які суми йшлося і хто міг би виступити інвестором, не повідомлялося.

Довідково

Clubhouse — молода соціальна мережа, яка була запущена в 2020 році. Спілкування в ній відбувається в аудіочатах. Потрапити в додаток можна або через запрошення від користувача соцмережі, або дочекавшись своєї черги на реєстрацію.

У лютому Clubhouse стало третім додатком за кількістю завантажень після WhatsАpp і Facebook. До середини березня кількість завантажень Clubhouse в світі склала 12,7 млн.