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Хакеры выложили в открытый доступ данные о 1,3 млн пользователей Clubhouse

Хакеры выложили в открытый доступ данные о 1,3 млн пользователей Clubhouse

Киев  •  УНН

 • 132102 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Неизвестные хакеры выложили в открытый доступ данные, касающиеся 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Об этом сообщил в субботу интернет-портал CyberNews, передает УНН.

Что известно

Информация появилась на популярном среди хакеров сетевом форуме. Речь, в частности, идет об именах, указанные в учетных записях, ссылках на фотографии пользователей, а также сведения об их аккаунты в других соцсетях. Кроме того, приводятся данные о том, кто пригласил пользователей в Clubhouse, когда они были зарегистрированы. Наличие этих сведений может помочь хакерам воспользоваться банковскими счетами граждан.

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Напомним

В апреле текущего года хакеры слили имена, локации, даты рождения, номера и другие сведения про 533 миллионов человек из 106 стран, а также основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга.

В компании заявили, что злоумышленники получили данные пользователей не путем взлома систем, а путем их изъятия из платформы благодаря функции быстрого поиска пользователей из списка контактов.

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