Хакери виклали у відкритий доступ дані про 1,3 млн користувачів Clubhouse

Що відомо
Інформація з'явилася на популярному серед хакерів мережевому форумі. Мова, зокрема, йде про імена, зазначені в облікових записах, посиланнях на фотографії користувачів, а також відомості про їх акаунти в інших соцмережах. Крім того, наводяться дані про те, хто запросив користувачів в Clubhouse, коли вони були зареєстровані. Наявність цих відомостей може допомогти хакерам скористатися банківськими рахунками громадян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Twitter планує купити Clubhouse за 4 млрд доларів - Bloomberg
Нагадаємо
У квітні поточного року хакери злили імена, локації, дати народження, номера та інші відомості про 533 мільйонів осіб з 106 країн, а також засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга.
У компанії заявили, що зловмисники отримали дані користувачів не шляхом злому систем, а шляхом їх вилучення з платформи завдяки функції швидкого пошуку користувачів зі списку контактів.