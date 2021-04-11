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Хакери виклали у відкритий доступ дані про 1,3 млн користувачів Clubhouse

Хакери виклали у відкритий доступ дані про 1,3 млн користувачів Clubhouse

Київ • УНН

 • 132110 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Невідомі хакери виклали у відкритий доступ дані, що стосуються 1,3 млн користувачів соціальної мережі Clubhouse. Про це повідомив в суботу інтернет-портал CyberNews, передає УНН.

Що відомо

Інформація з'явилася на популярному серед хакерів мережевому форумі. Мова, зокрема, йде про імена, зазначені в облікових записах, посиланнях на фотографії користувачів, а також відомості про їх акаунти в інших соцмережах. Крім того, наводяться дані про те, хто запросив користувачів в Clubhouse, коли вони були зареєстровані. Наявність цих відомостей може допомогти хакерам скористатися банківськими рахунками громадян.

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Нагадаємо

У квітні поточного року хакери злили імена, локації, дати народження, номера та інші відомості про 533 мільйонів осіб з 106 країн, а також засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга.

У компанії заявили, що зловмисники отримали дані користувачів не шляхом злому систем, а шляхом їх вилучення з платформи завдяки функції швидкого пошуку користувачів зі списку контактів.

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