Хакери виклали у відкритий доступ дані про 1,3 млн користувачів Clubhouse

Що відомо

Інформація з'явилася на популярному серед хакерів мережевому форумі. Мова, зокрема, йде про імена, зазначені в облікових записах, посиланнях на фотографії користувачів, а також відомості про їх акаунти в інших соцмережах. Крім того, наводяться дані про те, хто запросив користувачів в Clubhouse, коли вони були зареєстровані. Наявність цих відомостей може допомогти хакерам скористатися банківськими рахунками громадян.

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