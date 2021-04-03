В мережу потрапили дані півмільярда користувачів Facebook

Що відомо

За його даними, витік міг торкнутися користувачів з 106 країн світу, в тому числі — близько 32 млн в США, 11 млн — в Великої Британії, 6 млн — у Індії. При цьому в мережу потрапили не тільки повні імена і прізвища клієнтів, ідентифікаційні дані їх сторінок в Facebook, місця проживання, дати народження, ряд біографічних даних, а в ряді випадків — також і адреси електронної пошти.

Офіційно в Facebook Inc. поки не підтвердив витік, проте представник корпорації зазначив у розмові з виданням, що інформація виявилася доступна третім особам через уразливість, яку компанія усунула в 2019 році.

Тим часом, за словами Елона Гела, співзасновника і технічного директора компанії з кібербезпеки Hudson Rock, він виявив витік ще в січні. Тоді, однак, база не була онлайн, а невідомий користувач хакерського форуму розмістив в мережі рекламу автоматизованого бота, який міг надати телефонні номери декількох сотень мільйонів користувачів Facebook за винагороду.

Штраф за виток

У липні 2019 року Федеральна торгова комісія США (FTC), що захищає права споживачів, наказала Facebook Inc. виплатити рекордний штраф в розмірі 5 млрд доларів після іншого масштабного витоку. Це — рекордний штраф, яким коли-небудь обкладалися компанії за порушення правил зберігання особистої інформації клієнтів, і один з найбільших, яких уряд США взагалі коли-небудь призначало, відзначала FTC.

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На початку 2018 року стало відомо, що компанія Cambridge Analytica незаконно зібрала дані 87 млн ​​користувачів соцмережі і передала їх третім особам, в тому числі, імовірно, передвиборному штабу Дональда Трампа, який використовував їх для політичної реклами.