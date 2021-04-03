В сеть попали данные полмиллиарда пользователей Facebook

Что известно

По его данным, утечка мог коснуться пользователей из 106 стран мира, в том числе — около 32 млн в США, 11 млн — в Великобритании, 6 млн — в Индии. При этом в сеть попали не только полные имена и фамилии клиентов, идентификационные данные их страниц в Facebook, места жительства, даты рождения, ряд биографических данных, а в ряде случаев — также и адреса электронной почты.

Официально в Facebook Inc. пока не подтвердил утечку, однако представитель корпорации отметил в разговоре с изданием, что информация оказалась доступна третьим лицам через уязвимость, которую компания устранила в 2019 году.

Между тем, по словам Элона Гела, соучредителя и технического директора компании по кибербезопасности Hudson Rock, он обнаружил утечку еще в январе. Тогда, однако, база не была онлайн, а неизвестный пользователь хакерской форума разместил в сети рекламу автоматизированного бота, который мог предоставить номера нескольких сотен миллионов пользователей Facebook за вознаграждение.

Штраф за виток

В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США (FTC), что защищает права потребителей, приказала Facebook Inc. выплатить рекордный штраф в размере 5 млрд долларов после другого масштабного утечки. Это — рекордный штраф, которым когда-либо облагались компании за нарушение правил хранения личной информации клиентов, и один из крупнейших, которых правительство США вообще когда-нибудь назначало, отмечала FTC.

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В начале 2018 года стал известно, что компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 млн пользователей соцсети и передала их третьим лицам, в том числе, вероятно, предвыборному штабу Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.