Нова платформа Discord розширює свої функції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Платформа обміну повідомленнями Discord в середу запустила нову функцію для людей, щоб проводити аудіо-події в прямому ефірі для аудиторії, подібно до додатку Clubhouse. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Додаток Discord, який пропонує голосовий, відео- та текстовий чат, був популяризований відеогеймерами і поширився на інші групи з моменту запуску в 2015 році. Нові “Сценічні канали” дозволять користувачам легше керувати голосовими подіями до 1000 учасників.
Новий тип каналу дозволяє хостам керувати дозволами та має такі функції, як слухачі, що піднімають руки, щоб говорити. "Discord" має на меті розширити розмір "Етапів" у найближчі місяці і заявив, що вивчить способи, як користувачі можуть заробляти гроші на цих заходах, але не найближчим часом.
Довідково
Discord - пропріетарний безкоштовний месенджер з підтримкою VoIP, відеоконференцій, призначений для використання різними спільнотами, найбільш популярний у геймерів і учнів.
Платформа заявляє, що має щомісяця більше 140 мільйонів активних користувачів, перебуває на стадії обговорення щодо її продажу Microsoft Inc за оцінку в 10 мільярдів доларів.
Додатково
Twitter Inc планує випустити свою звукову функцію "Spaces" у прямому ефірі до квітня. Компанія LinkedIn, що належить Microsoft, заявила, що тестує звукові функції.
Додаток для обміну повідомленнями Telegram нещодавно додав більше функцій для голосових чатів та скасував обмеження їх розміру.
Нагадаємо
Новий аудіододаток Clubhouse тепер має спеціаліста, який займається розробкою програмного забезпечення для Android.