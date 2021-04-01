Новая платформа Discord расширяет свои функции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Платформа обмена сообщениями Discord в среду запустила новую функцию для людей, чтобы проводить аудио-события в прямом эфире для аудитории, подобно приложению Clubhouse. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Приложение Discord, которое предлагает голосовой, видео и текстовый чат, было популяризировано видеогеймерамы и распространилось на другие группы с момента запуска в 2015 году. Новые “Сценические каналы” позволят пользователям легче управлять голосовыми событиями до 1000 участников.
Новый тип канала позволяет хостам управлять разрешениями и имеет такие функции, как слушатели, поднимают руки, чтобы говорить. “Discord” имеет целью расширить размер “Этапов” в ближайшие месяцы и заявил, что изучит способы, как пользователи могут зарабатывать деньги на этих мероприятиях, но не в ближайшее время.
Справка
Discord — проприетарный бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP, видеоконференций, предназначенный для использования различными сообществами, наиболее популярный у геймеров и учеников.
Платформа заявляет, что ежемесячно более 140 млн активных пользователей, находится на стадии обсуждения относительно ее продажи Microsoft Inc за отметку в 10 миллиардов долларов.
Дополнительно
Twitter Inc планирует выпустить свою звуковую функцию “Spaces” в прямом эфире до апреля. Компания LinkedIn, принадлежащий Microsoft, заявила, что тестирует звуковые функции.
Приложение для обмена сообщениями Telegram недавно добавил больше функций для голосовых чатов и отменил ограничения их размера.
Напомним
Новый аудиоаксессуара Clubhouse теперь специалиста, который занимается разработкой программного обеспечения для Android.