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Новая платформа Discord расширяет свои функции

Новая платформа Discord расширяет свои функции

Киев  •  УНН

 • 25485 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Платформа обмена сообщениями Discord в среду запустила новую функцию для людей, чтобы проводить аудио-события в прямом эфире для аудитории, подобно приложению Clubhouse. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Приложение Discord, которое предлагает голосовой, видео и текстовый чат, было популяризировано видеогеймерамы и распространилось на другие группы с момента запуска в 2015 году. Новые “Сценические каналы” позволят пользователям легче управлять голосовыми событиями до 1000 участников.

Новый тип канала позволяет хостам управлять разрешениями и имеет такие функции, как слушатели, поднимают руки, чтобы говорить. “Discord” имеет целью расширить размер “Этапов” в ближайшие месяцы и заявил, что изучит способы, как пользователи могут зарабатывать деньги на этих мероприятиях, но не в ближайшее время.

Справка

Discord — проприетарный бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP, видеоконференций, предназначенный для использования различными сообществами, наиболее популярный у геймеров и учеников.

Платформа заявляет, что ежемесячно более 140 млн активных пользователей, находится на стадии обсуждения относительно ее продажи Microsoft Inc за отметку в 10 миллиардов долларов.

Дополнительно

Twitter Inc планирует выпустить свою звуковую функцию “Spaces” в прямом эфире до апреля. Компания LinkedIn, принадлежащий Microsoft, заявила, что тестирует звуковые функции.

Приложение для обмена сообщениями Telegram недавно добавил больше функций для голосовых чатов и отменил ограничения их размера.

Напомним

Новый аудиоаксессуара Clubhouse теперь специалиста, который занимается разработкой программного обеспечения для Android.

Украинские Национальные Новости

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