Фабрику О.Шиндлера оголосили пам’ятником культури
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністерство культури Чехії оголосило всесвітньо відому фабрику Оскара Шиндлера пам’ятником культури, передає УНН з посиланням на Mlada fronta Dnes.
Відзначається, що фабричні будівлі, де працювали в’язні фашистських концтаборів, лежать в руїнах. В основному збереглися лише несучі стіни будівель.
З отриманням нового статусу даний комплекс може бути реконструйований за рахунок коштів міністерства культури країни.
Крім того, чеський благодійний фонд “Пам’ятник Шоа і Оскара Шиндлера” виступив з ініціативою створення музею голокосту на території колишньої фабрики.
Нагадаємо, що О.Шиндлер німецький підприємець, який у роки Другої світової війни врятував від смерті близько 1,2 тис. євреїв, надавши їм роботу на своїх заводах, у 2013 році були продані на аукціоні в США за 122 тис. доларів. У 1993 році американський режисер Стівен Спілберг зняв за мотивами роману драму “Список Шиндлера”, яка отримала сім премій “Оскар”.