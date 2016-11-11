Фабрику О.Шиндлера объявили памятником культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министерство культуры Чехии объявило всемирно известную фабрику Оскара Шиндлера памятником культуры, передает УНН со ссылкой на Mlada fronta Dnes.
Отмечается, что фабричные здания, где работали узники фашистских концлагерей, лежат в руинах. В основном сохранились лишь несущие стены зданий.
С получением нового статуса данный комплекс может быть реконструирован за счет средств министерства культуры страны.
Кроме того, чешский благотворительный фонд "Памятник Шоа и Оскара Шиндлера" выступил с инициативой создания музея Холокоста на территории бывшей фабрики.
Напомним, что О.Шиндлер немецкий предприниматель, который в годы Второй мировой войны спас от смерти около 1,2 тыс. евреев, предоставив им работу на своих заводах. В 1993 году американский режиссер Стивен Спилберг снял по мотивам романа драму «Список Шиндлера», получивший семь премий "Оскар".