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15 марта, 19:03 • 111381 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155637 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130966 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123983 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109003 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103638 просмотра

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Фабрику О.Шиндлера объявили памятником культуры

Фабрику О.Шиндлера объявили памятником культуры

Киев • УНН

 • 8889 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министерство культуры Чехии объявило всемирно известную фабрику Оскара Шиндлера памятником культуры, передает УНН со ссылкой на Mlada fronta Dnes.

Отмечается, что фабричные здания, где работали узники фашистских концлагерей, лежат в руинах. В основном сохранились лишь несущие стены зданий.

С получением нового статуса данный комплекс может быть реконструирован за счет средств министерства культуры страны.

Кроме того, чешский благотворительный фонд "Памятник Шоа и Оскара Шиндлера" выступил с инициативой создания музея Холокоста на территории бывшей фабрики.

Напомним, что О.Шиндлер немецкий предприниматель, который в годы Второй мировой войны спас от смерти около 1,2 тыс. евреев, предоставив им работу на своих заводах. В 1993 году американский режиссер Стивен Спилберг снял по мотивам романа драму «Список Шиндлера», получивший семь премий "Оскар".

 

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