Ф.Штайнмаєр ідеально підходить на посаду президента Німеччини - А.Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що глава МЗС країни Франк-Вальтер Штайнмаєр ідеально підходить на посаду президента ФРН, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
“За часів політичної нестабільності та дедалі більшої соціальної напруги по всьому світу підтримка кандидатури Штайнмаєра є чітким сигналом стабільності в очах представників моєї партії”, — сказала канцлер, додавши, що призначення політика на президентський пост “буде правильним кроком”.
Раніше повідомлялося, що Ангела Меркель не підтримала висунення голови МЗС країни Франка-Вальтера Штайнмаєра на посаду президента ФРН на наступні президентські вибори, так як хотіла висунути кандидата зі своєї партії “Християнсько-демократичний союз Німеччини”.
Також повідомлялося, що партія А.Меркель підтримала кандидатуру Штайнмаєра на пост президента Німеччини.