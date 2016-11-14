Ф.Штайнмаер идеально подходит на должность президента Германии - А.Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер идеально подходит на должность президента ФРГ, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Во времена политической нестабильности и растущей социальной напряженности по всему миру поддержка кандидатуры Штайнмайера является четким сигналом стабильности в глазах представителей моей партии", - сказала канцлер, добавив, что назначение политика на президентский пост "будет правильным шагом".
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не поддержала выдвижение главы МИД страны Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента ФРГ на следующие президентские выборы, так как хотела выдвинуть кандидата из своей партии "Христианско-демократический союз Германии".
Также сообщалось, что партия А.Меркель поддержала кандидатуру Штайнмайера на пост президента Германии.