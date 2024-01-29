Евакуація на Донеччині: з 9 сіл планують вивезти понад 70 дітей
Київ • УНН
Міністерство реінтеграції України повідомило, що з 9 населених пунктів Донецької області буде примусово евакуйовано 135 осіб, у тому числі 73 дитини. Вони будуть переселені до Житомирської та Закарпатської областей і забезпечені безкоштовним житлом, допомогою та підтримкою.
Дітей, яки буде примусову евакуйовано з окремих населених пунктів Донецької області розмістять на Житомирщині та Закарпатті. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
Деталі
У відомстві пояснили, що сьогодні вдень члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану підтримали рішення щодо примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з про 9 окремих населених пунктів Донецької області.
Йдеться про села Антонівка, Іллiнка, Зоряне, Олександропiль, Желанне Друге Мар’їнської міської та Межове, Восход, Новоселівка Перша, Желанне Очеретинської селищної територіальних громад Покровського району.
Заплановано евакуювати 135 осіб, в тому числі 73 дитини та 62 супроводжуючих (членів сімей).
Приймаючими регіонами стануть Житомирщина та Закарпаття. Там вони безкоштовно будуть розміщені, забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою
Доповнення
В міністерстві нагадали, що евакуація здійснюється безплатно. Зробити це можна, зателефонувавши на гарячу лінію з питань проведення евакуації 0 800 408 911.
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
Нагадаємо
На засіданні Донецької обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення щодо примусової евакуації дітей з низки населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад.