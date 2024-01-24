На Донеччині оголошують обов’язкову евакуацію з низки населених пунктів: планують вивезти ще 72 дитини

На засіданні Донецької обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні ухвалили рішення щодо примусової евакуації дітей з низки населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує УНН.

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За його словами, у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.

"Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати її в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад — зараз там досі знаходяться 72 дитини", - заявив Філашкін.

Він зазначив, що не всі дорослі усвідомлюють свою відповідальність за життя і здоров’я власних дітей. Багато хто досі залишається на територіях, поблизу яких точаться активні бойові дії.

Доповнення

За минулу добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти на Донеччині. Пошкоджень зазнали приватні будинки та багатоповерхівки. На щастя, постраждалих немає.