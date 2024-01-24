В Донецкой области объявляют обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов: планируют вывезти еще 72 ребенка

На заседании Донецкой областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняли решение о принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует УНН.

Детали

По его словам, в части прифронтовых громад Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается еще с апреля прошлого года.

"Сегодня мы приняли решение начать ее в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад - сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка", - заявил Филашкин.

Он отметил, что не все взрослые осознают свою ответственность за жизнь и здоровье собственных детей. Многие до сих пор остаются на территориях, вблизи которых ведутся активные боевые действия.

Дополнение

За минувшие сутки оккупанты 14 раз обстреляли населенные пункты на Донетчине. Повреждения получили частные дома и многоэтажки. К счастью, пострадавших нет.