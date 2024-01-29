На Донеччині оголошують примусову евакуацію з низки селищ двох громад: що відомо
Київ • УНН
Влада вирішила примусово евакуювати кілька сіл у Мар'їнській та Очеретинській громадах Донецької області через обстріли з боку російських сил.
Ухвалено рішення щодо примусової евакуації з нізки сіл Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін після засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, інформує УНН.
Прийняли рішення стосовно примусової евакуації з сіл Мар'їнської ТГ (Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге) та Очеретинської ТГ (Межове, Восход, Новоселівка Перша та Желанне)
Він наголосив, що жителі області, особливо сім'ї з дітьми та особи з вадами здоров'я, мають евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
Доповнення
У Донецькій області минулої доби внаслідок обстрілів армії рф поранення отримали ще четверо мирних жителів.
Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 54 особи, у тому числі 11 дітей.
Раніше
На засіданні Донецької обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення щодо примусової евакуації дітей з низки населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад.