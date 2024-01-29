В Донецкой области объявляют принудительную эвакуацию из ряда поселков двух громад: что известно
Киев • УНН
Власти решили принудительно эвакуировать несколько сел в Марьинской и Очеретинской громадах Донецкой области из-за обстрелов со стороны российских сил.
Принято решение о принудительной эвакуации из низки сел Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин после заседания Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения, информирует УНН.
Приняли решение о принудительной эвакуации из сел Марьинской ТГ (Антоновка, Ильинка, Зоряное, Александрополь, Желанное Второе) и Очеретинской ТГ (Межевое, Восход, Новоселовка Первая и Желанное)
Он отметил, что жители области, особенно семьи с детьми и лица с недостатками здоровья, должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Дополнение
В Донецкой области за прошедшие сутки в результате обстрелов армии рф ранения получили еще четверо мирных жителей.
Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 54 человека, в том числе 11 детей.
Ранее
На заседании Донецкой областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад.
В Донецкой области объявляют принудительную эвакуацию из ряда поселков двух громад: что известно
Власти решили принудительно эвакуировать несколько сел в Марьинской и Очеретинской громадах Донецкой области из-за обстрелов со стороны российских сил.
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