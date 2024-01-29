Эвакуация в Донецкой области: из 9 сел планируют вывезти более 70 детей

Детей, которые будут принудительно эвакуированы из отдельных населенных пунктов Донецкой области разместят на Житомирщине и Закарпатье. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что сегодня днем члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения поддержали решение о принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из о 9 отдельных населенных пунктов Донецкой области.

Речь идет о селах Антоновка, Ильинка, Зоряное, Александрополь, Желанное Второе Марьинской городской и Межевое, Восход, Новоселовка Первая, Желанное Очеретинской поселковой территориальных громад Покровского района.

Запланировано эвакуировать 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих (членов семей).

Принимающими регионами станут Житомирщина и Закарпатье. Там они бесплатно будут размещены, обеспечены приютом, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой - резюмировали в Минреинтеграции.

Дополнение

В министерстве напомнили, что эвакуация осуществляется бесплатно. Сделать это можно, позвонив на горячую линию по вопросам проведения эвакуации 0 800 408 911.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Напомним

На заседании Донецкой областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад.