Эвакуация в Донецкой области: из 9 сел планируют вывезти более 70 детей
Киев • УНН
Министерство реинтеграции Украины сообщило, что из 9 населенных пунктов Донецкой области будет принудительно эвакуировано 135 человек, в том числе 73 ребенка. Они будут переселены в Житомирскую и Закарпатскую области и обеспечены бесплатным жильем, помощью и поддержкой.
Детей, которые будут принудительно эвакуированы из отдельных населенных пунктов Донецкой области разместят на Житомирщине и Закарпатье. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве пояснили, что сегодня днем члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения поддержали решение о принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из о 9 отдельных населенных пунктов Донецкой области.
Речь идет о селах Антоновка, Ильинка, Зоряное, Александрополь, Желанное Второе Марьинской городской и Межевое, Восход, Новоселовка Первая, Желанное Очеретинской поселковой территориальных громад Покровского района.
Запланировано эвакуировать 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих (членов семей).
Принимающими регионами станут Житомирщина и Закарпатье. Там они бесплатно будут размещены, обеспечены приютом, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой
Дополнение
В министерстве напомнили, что эвакуация осуществляется бесплатно. Сделать это можно, позвонив на горячую линию по вопросам проведения эвакуации 0 800 408 911.
Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
Напомним
На заседании Донецкой областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад.
Эвакуация в Донецкой области: из 9 сел планируют вывезти более 70 детей
Министерство реинтеграции Украины сообщило, что из 9 населенных пунктов Донецкой области будет принудительно эвакуировано 135 человек, в том числе 73 ребенка. Они будут переселены в Житомирскую и Закарпатскую области и обеспечены бесплатным жильем, помощью и поддержкой.
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