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Естонія веде переговори з Францією про приєднання до ініціативи ядерного стримування

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Естонія веде переговори з Францією про можливе поглиблення ядерного стримування. Остаточного рішення щодо участі країни ще немає.

Естонія веде переговори з Францією про приєднання до ініціативи ядерного стримування

Естонія обговорює з Францією можливість приєднання до французької ініціативи ядерного стримування. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у кулуарах Європейського арктичного саміту, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

За словами Міхала, йдеться про складний формат співпраці, який передбачає відповідні можливості та готовність з боку держави, що прагне долучитися.

Це не та ініціатива, до якої просто приєднуєшся. Вона вимагає певних можливостей, готовності тощо

– сказав Міхал.

Естонія вже перебуває під ядерною парасолькою НАТО

Прем'єр наголосив, що Естонія вже захищена механізмами ядерного стримування НАТО. Водночас Франція підтримує безпеку країни своїм військовим контингентом, розміщеним на естонській території.

Ми вже перебуваємо під ядерною парасолькою НАТО. А Франція також підтримує нашу незалежність своїми військами в Естонії. Тож якщо співпраця в галузі ядерної зброї може поглибитися, вона, ймовірно, піде саме в цьому напрямку

– заявив Міхал.

Таким чином, переговори з Парижем стосуються можливого поглиблення вже наявної оборонної співпраці, однак про остаточне рішення щодо участі Естонії в ініціативі наразі не повідомляється.

Фінляндія приєдналася до французької ядерної ініціативи в Європі14.09.26, 19:02 • 3650 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Кая Каллас
НАТО
Франція
Естонія