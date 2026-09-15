Эстония ведёт переговоры с Францией о присоединении к инициативе ядерного сдерживания

Эстония обсуждает с Францией возможность присоединения к французской инициативе ядерного сдерживания. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в кулуарах Европейского арктического саммита, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

По словам Михала, речь идет о сложном формате сотрудничества, который предусматривает наличие соответствующих возможностей и готовность со стороны государства, стремящегося присоединиться.

Это не та инициатива, к которой просто присоединяешься. Она требует определенных возможностей, готовности и так далее — сказал Михал.

Эстония уже находится под ядерным зонтиком НАТО

Премьер подчеркнул, что Эстония уже защищена механизмами ядерного сдерживания НАТО. В то же время Франция поддерживает безопасность страны своим военным контингентом, размещенным на территории Эстонии.

Мы уже находимся под ядерным зонтиком НАТО. А Франция также поддерживает нашу независимость своими войсками в Эстонии. Поэтому, если сотрудничество в сфере ядерного оружия может углубиться, вероятно, оно будет развиваться именно в этом направлении — заявил Михал.

Таким образом, переговоры с Парижем касаются возможного углубления уже существующего оборонного сотрудничества, однако об окончательном решении относительно участия Эстонии в инициативе пока не сообщается.

Финляндия присоединилась к французской ядерной инициативе в Европе