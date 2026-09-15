Эстония ведёт переговоры с Францией о присоединении к инициативе ядерного сдерживания
Киев • УНН
Эстония ведёт переговоры с Францией о возможном углублении ядерного сдерживания. Окончательного решения об участии страны ещё нет.
Эстония обсуждает с Францией возможность присоединения к французской инициативе ядерного сдерживания. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в кулуарах Европейского арктического саммита, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
По словам Михала, речь идет о сложном формате сотрудничества, который предусматривает наличие соответствующих возможностей и готовность со стороны государства, стремящегося присоединиться.
Это не та инициатива, к которой просто присоединяешься. Она требует определенных возможностей, готовности и так далее
Эстония уже находится под ядерным зонтиком НАТО
Премьер подчеркнул, что Эстония уже защищена механизмами ядерного сдерживания НАТО. В то же время Франция поддерживает безопасность страны своим военным контингентом, размещенным на территории Эстонии.
Мы уже находимся под ядерным зонтиком НАТО. А Франция также поддерживает нашу независимость своими войсками в Эстонии. Поэтому, если сотрудничество в сфере ядерного оружия может углубиться, вероятно, оно будет развиваться именно в этом направлении
Таким образом, переговоры с Парижем касаются возможного углубления уже существующего оборонного сотрудничества, однако об окончательном решении относительно участия Эстонии в инициативе пока не сообщается.
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