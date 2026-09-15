Эстония ведёт переговоры с Францией о присоединении к инициативе ядерного сдерживания

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 3306 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 2784 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 11913 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 17844 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15465 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15392 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15235 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19636 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17666 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22304 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26218 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20277 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17808 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 8426 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 9344 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 3290 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 9538 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 17835 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17910 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 32855 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26366 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27644 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26296 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 26776 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 43733 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Эстония ведёт переговоры с Францией о присоединении к инициативе ядерного сдерживания

Киев • УНН

 • 3876 просмотра

Эстония ведёт переговоры с Францией о возможном углублении ядерного сдерживания. Окончательного решения об участии страны ещё нет.

Эстония ведёт переговоры с Францией о присоединении к инициативе ядерного сдерживания

Эстония обсуждает с Францией возможность присоединения к французской инициативе ядерного сдерживания. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в кулуарах Европейского арктического саммита, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

По словам Михала, речь идет о сложном формате сотрудничества, который предусматривает наличие соответствующих возможностей и готовность со стороны государства, стремящегося присоединиться.

Это не та инициатива, к которой просто присоединяешься. Она требует определенных возможностей, готовности и так далее

— сказал Михал.

Эстония уже находится под ядерным зонтиком НАТО

Премьер подчеркнул, что Эстония уже защищена механизмами ядерного сдерживания НАТО. В то же время Франция поддерживает безопасность страны своим военным контингентом, размещенным на территории Эстонии.

Мы уже находимся под ядерным зонтиком НАТО. А Франция также поддерживает нашу независимость своими войсками в Эстонии. Поэтому, если сотрудничество в сфере ядерного оружия может углубиться, вероятно, оно будет развиваться именно в этом направлении

— заявил Михал.

Таким образом, переговоры с Парижем касаются возможного углубления уже существующего оборонного сотрудничества, однако об окончательном решении относительно участия Эстонии в инициативе пока не сообщается.

Финляндия присоединилась к французской ядерной инициативе в Европе14.09.26, 19:02 • 7218 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Кайя Каллас
НАТО
Франция
Эстония