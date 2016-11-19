Р.Ердоган зізнався, що розчарований у США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган зізнався, що розчарований у США. Таку позицію він висловив в інтерв'ю телеканалу CBS, передає УНН з посиланнням на ТАСС.
Дозвольте мені говорити дуже відверто, і я відомий своєю прямотою. Було б неправдою, якби я сказав, що не розчарований. Тому що я розчарувався“, — сказав він, відповідаючи на питання журналіста про своє ставлення до США.
Турецький лідер зазначив, що американська політика в Сирії призвела до реальної загрози безпеці на південному кордоні країни, перешкоджала йому захищати свою державу. Він також підкреслив, що через Вашингтон в Туреччині виявилися майже три мільйони біженців — в два рази більше, ніж у Європі.
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“Ми вирішували ці проблеми, обговорювали їх з президентом США Бараком) Обамою і віце-президентом (Джозеф) Байденом. Їм не вдалося показати себе з кращого боку і серйозно розглянути ці завдання. Це дуже засмучує нас”, — вказав президент. На його думку, США не вдалося вирішити проблему громадянської війни в Сирії і усунути її наслідки для Туреччини.