Эрдоган признался, что разочарован в США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган признался, что разочарован в США. Такую позицию он высказал в интервью телеканалу CBS, передает УНН со посиланнням на ТАСС .
Позвольте мне говорить очень откровенно, и я известен своей прямотой. Было бы неправдой, если бы я сказал, что не разочарован. Потому что я разочаровался ", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о своем отношении к США.
Турецкий лидер отметил, что американская политика в Сирии привела к реальной угрозе безопасности на южной границе страны, препятствовала ему защищать свое государство. Он также подчеркнул, что из-за Вашингтона в Турции оказались почти три миллиона беженцев - в два раза больше, чем в Европе.
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"Мы решали эти проблемы, обсуждали их с президентом США Бараком) Обамой и вице-президентом (Джозеф) Байденом. Им не удалось показать себя с лучшей стороны и серьезно рассмотреть эти задачи. Это очень огорчает нас", - отметил президент. По его мнению, США не удалось решить проблему гражданской войны в Сирии и устранить ее последствия для Турции.