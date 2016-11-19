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15 марта, 19:03 • 108241 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147384 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126016 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119368 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106248 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102114 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95598 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Эрдоган признался, что разочарован в США

Эрдоган признался, что разочарован в США

Киев • УНН

 • 8239 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган признался, что разочарован в США. Такую позицию он высказал в интервью телеканалу CBS, передает УНН со посиланнням на ТАСС .

Позвольте мне говорить очень откровенно, и я известен своей прямотой. Было бы неправдой, если бы я сказал, что не разочарован. Потому что я разочаровался ", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о своем отношении к США.

Турецкий лидер отметил, что американская политика в Сирии привела к реальной угрозе безопасности на южной границе страны, препятствовала ему защищать свое государство. Он также подчеркнул, что из-за Вашингтона в Турции оказались почти три миллиона беженцев - в два раза больше, чем в Европе.

Р.Эрдоган обвинил Запад в подмене понятий и отношении к Турции с предрассудками

"Мы решали эти проблемы, обсуждали их с президентом США Бараком) Обамой и вице-президентом (Джозеф) Байденом. Им не удалось показать себя с лучшей стороны и серьезно рассмотреть эти задачи. Это очень огорчает нас", - отметил президент. По его мнению, США не удалось решить проблему гражданской войны в Сирии и устранить ее последствия для Турции.

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