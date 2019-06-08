Епіфаній закликав владу створити програму, де буде окреслено роль сім’ї

КИЇВ. 8 червня. УНН. Церкви та релігійні організації, свідчимо і закликаємо Українську державу, щоб у майбутньому була створена певна програма до 2025 року, де буде чітко окреслено роль сім’ї, роль родини в нашому українському суспільстві. На цьому наголосив Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає УНН із посиланням на прес-службу ПЦУ.