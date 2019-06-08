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Епіфаній закликав владу створити програму, де буде окреслено роль сім’ї

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Церкви та релігійні організації, свідчимо і закликаємо Українську державу, щоб у майбутньому була створена певна програма до 2025 року, де буде чітко окреслено роль сім’ї, роль родини в нашому українському суспільстві. На цьому наголосив Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає УНН із посиланням на прес-службу ПЦУ.

Як повідомили у прес-службі, у Києві 8 червня 2019 року пройшла щорічна Всеукраїнська хода на захист прав дітей і сімей під гаслом “Сім’я — серце України!”.

Від Православної Церкви України в ній взяли участь Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій та священнослужителі.

У своєму слові Його Блаженство наголосив, що сімейні цінності — прерогатива не лише для Церков, а й загалом для держави.

“Сьогодні ми засвідчили разом, що ті проблеми, які існують в нашому суспільстві, ми можемо вирішувати. Вирішувати разом, в один голос заявивши про те, що саме сімейні цінності, саме захист дітей і родин — прерогатива не тільки для наших Церков, але і загалом для країни”, — сказав Митрополит Епіфаній.

Також від імені Всеукраїнської ради Церков та релігійних організацій Його Блаженство закликав представників державної влади розробити чітку програму, де буде окреслено роль сім’ї.

“Ми, Церкви та релігійні організації, свідчимо і закликаємо Українську державу, щоб у майбутньому була створена певна програма до 2025 року, де буде чітко окреслено роль сім’ї, роль родини в нашому українському суспільстві, бо родина — основа безпеки нашої Української держави”, — наголосив Предстоятель.

Нагадаємо, Епіфаній хоче запровадити зустрічі з ветеранами у Михайлівському соборі.

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