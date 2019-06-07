Епіфаній хоче запровадити зустрічі з ветеранами у Михайлівському соборі

КИЇВ. 7 червня. УНН. Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній запропонував запровадити зустрічі з ветеранами на території Михайлівського собору в Києві. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз під час робочої зустрічі з Епіфанієм, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів.