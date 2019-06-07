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Епіфаній хоче запровадити зустрічі з ветеранами у Михайлівському соборі

Епіфаній хоче запровадити зустрічі з ветеранами у Михайлівському соборі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній запропонував запровадити зустрічі з ветеранами на території Михайлівського собору в Києві. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз під час робочої зустрічі з Епіфанієм, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів.

"Блаженніший митрополит виступив з ініціативою запровадити зустрічі з ветеранами на території Михайлівського золотоверхого собору", - повідомила Ірина Фріз та додала, що отримала благословіння від Блаженнішого Митрополита Епіфанія на співпрацю та підтримку проектної діяльності Міністерства у справах ветеранів України.

За її словами, Епіфаній запевнив у цілковитій підтримці Церквою діяльності Міністерства щодо ветеранів, зокрема, у сфері психологічної реабілітації та адаптації до мирного життя, а також відзначив важливість співпраці у цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше митрополит Київський і всієї України Епіфаній виступив за створення в Україні Національного пантеону героїв.

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