Епіфаній хоче запровадити зустрічі з ветеранами у Михайлівському соборі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній запропонував запровадити зустрічі з ветеранами на території Михайлівського собору в Києві. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз під час робочої зустрічі з Епіфанієм, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів.
"Блаженніший митрополит виступив з ініціативою запровадити зустрічі з ветеранами на території Михайлівського золотоверхого собору", - повідомила Ірина Фріз та додала, що отримала благословіння від Блаженнішого Митрополита Епіфанія на співпрацю та підтримку проектної діяльності Міністерства у справах ветеранів України.
За її словами, Епіфаній запевнив у цілковитій підтримці Церквою діяльності Міністерства щодо ветеранів, зокрема, у сфері психологічної реабілітації та адаптації до мирного життя, а також відзначив важливість співпраці у цьому напрямку.
Нагадаємо, раніше митрополит Київський і всієї України Епіфаній виступив за створення в Україні Національного пантеону героїв.