Епифаний призвал власть создать программу, где будет очерчена роль семьи

Как сообщили в пресс-службе, в Киеве 8 июня 2019 года прошла ежегодное Всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей под лозунгом "Семья - сердце Украины!".

От Православной Церкви Украины в ней приняли участие Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий и священнослужители.

В своем слове Его Блаженство подчеркнул, что семейные ценности - прерогатива не только для церквей, но и в целом для государства.

"Сегодня мы показали вместе, что те проблемы, которые существуют в нашем обществе, мы можем решать. Решать вместе, в один голос заявив о том, что именно семейные ценности, именно защита детей и семей - прерогатива не только для наших Церквей, но и в целом для страны", - сказал Митрополит Епифаний.

Также от имени Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций Его Блаженство призвал представителей государственной власти разработать четкую программу, где будет очерчена роль семьи.

"Мы, Церкви и религиозные организации, свидетельствуем и призываем украинское государство, чтобы в будущем была создана определенная программа до 2025 года, где будет четко очерчена роль семьи, роль семьи в нашем украинском обществе, потому что семья - основа безопасности нашего Украинского государства", - подчеркнул Предстоятель.

Напомним, Епифаний хочет проводить встречи с ветеранами в Михайловском соборе.