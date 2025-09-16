Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно

За останніми показниками, Україна увійшла в черговий епідемічний сезон, і перші дані з областей демонструють тенденцію до зростання захворюваності. Кого ГРВІ та COVID-19 цього сезону вражають найбільше: дітей чи дорослих - дізнавався УНН.

На Житомирщині за останній тиждень кількість випадків ГРВІ та COVID-19 зросла на 57%, повідомляє міська рада. Найбільше бʼє по дітях, так з 1528 нових хворих – понад тисяча дітей віком від 5 до 14 років. А Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб зазначає, що в регіоні зафіксовано 3249 хворих на грип та ГРВІ, близько 30% з них діти. На Одещині ситуація залишається стабільною – регіон залишається нижче епідемічного порогу, однак кількість госпіталізацій зросла. Половина госпіталізованих – діти. А на Полтавщині, яка стала першим регіоном в новому сезоні, що перетнув епідпоріг, захворіло вже понад 8 тисяч людей. Серед хворих – понад 5 тисяч дітей, а одну школу вже закрили на карантин.

І хоч цифри з різних регіонів показують, що найбільше нових випадків захворювань на ГРВІ та COVID-19 саме у дітей, експерти застерігають від поспішних висновків. Як пояснює вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко, така картина є радше статистичною особливістю, аніж відображенням реального перебігу епідемії.

Ситуація абсолютно стандартна. По респіраторним хворобам більшу частину хворих, виходячи з офіційних даних, завжди становлять саме діти. Адже батьки турбуються про здоровʼя дітей більше, звертаються до лікарень, щоб нічого не пропустити, щоб не було ускладнень. Однак, насправді хворіють всі. Просто дітей ми реєструємо хворими, тому що батьки приводять їх на прийоми або викликають лікаря. А з дорослим – якщо лікарняний не потрібен, якщо хвороба не тяжка, людина навіть примудряється інколи ходити на роботу – розтлумачила Алла Мироненко.

У Центрі громадського здоровʼя МОЗ України також обговорили тему зростання захворюваності під час національної наради з питань епіднагляду за грипом та ГРВІ.

У наступному епідемічному сезоні Україну очікує типовий сценарій захворюваності на грип, зокрема через те, що критичних еволюційних змін циркулюючого вірусу грипу не ідентифіковано – повідомляє Центр громадського здоровʼя МОЗ України.

У період, коли захворюваність зростає – зростає і навантаження на систему охорони здоров'я, питання доступності лікарських засобів виходить на перший план. Саме аптеки, по своїй суті, є найдоступнішою ланкою системи охорони здоров’я. Адже коли дитина лежить із температурою чи дорослого "збиває" грип дуже важливо, щоб аптека була в пішій доступності та мала всі необхідні ліки.

І українці з цим погоджуються. 89,4% українців вважають зручне розташування аптек поряд з домом важливим. Схвальну відповідь на це ж питання, тільки що стосується місця роботи, дали 62,4%. Про це свідчать результати соціологічного дослідження від Gradus Research, дані якого опублікувало видання "Щотижневик АПТЕКА".

Окрім очевидної переваги – можливості швидко отримати необхідні ліки поруч із домом чи роботою, велика кількість аптек дарує українцям й інші вигоди. Це, насамперед, широкий асортимент препаратів: від базових засобів до рідкісних і спеціалізованих, які часто потрібні терміново. Це і зручність сервісу, коли можна отримати консультацію фармацевта, забронювати ліки онлайн чи забрати замовлення без черг.

Ба більше, завдяки конкуренції між аптеками, в боротьбі за покупця, з’являються програми лояльності, знижки та акційні пропозиції, що робить лікування доступнішим для різних верств населення. І головне – чим більше аптек, тим вищі стандарти обслуговування та доступніші ціни.

Можемо зробити висновок: попит – формує пропозицію, а конкуренція змушує ринок рухатися вперед. У результаті українці отримують і вибір, і безпеку. Адже аптека поруч – це вже давно не лише про зручність, а про справжню гарантію здоров’я та спокою для кожного з нас.