Ексклюзив
15:22 • 192 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 2608 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 10893 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисники
10:17 • 19679 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 33252 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 20093 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 32150 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 32118 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15734 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36372 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Теги
Автори
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 186 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 10461 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 33250 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 32149 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 32117 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно

Київ • УНН

 • 198 перегляди

В Україні зростає захворюваність на ГРВІ та COVID-19, особливо серед дітей. Вірусологиня Алла Мироненко пояснює, що це статистична особливість, оскільки батьки частіше звертаються до лікарів через хвороби дітей.

Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно

За останніми показниками, Україна увійшла в черговий епідемічний сезон, і перші дані з областей демонструють тенденцію до зростання захворюваності. Кого ГРВІ та COVID-19 цього сезону вражають найбільше: дітей чи дорослих - дізнавався УНН

На Житомирщині за останній тиждень кількість випадків ГРВІ та COVID-19 зросла на 57%, повідомляє міська рада. Найбільше бʼє по дітях, так з 1528 нових хворих – понад тисяча дітей віком від 5 до 14 років. А Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб зазначає, що в регіоні зафіксовано 3249 хворих на грип та ГРВІ, близько 30% з них діти. На Одещині ситуація залишається стабільною – регіон залишається нижче епідемічного порогу, однак кількість госпіталізацій зросла. Половина госпіталізованих – діти. А на Полтавщині, яка стала першим регіоном в новому сезоні, що перетнув епідпоріг, захворіло вже понад 8 тисяч людей. Серед хворих – понад 5 тисяч дітей, а одну школу вже закрили на карантин.

І хоч цифри з різних регіонів показують, що найбільше нових випадків захворювань на ГРВІ та COVID-19 саме у дітей, експерти застерігають від поспішних висновків. Як пояснює вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко, така картина є радше статистичною особливістю, аніж відображенням реального перебігу епідемії.

Ситуація абсолютно стандартна. По респіраторним хворобам більшу частину хворих, виходячи з офіційних даних, завжди становлять саме діти. Адже батьки турбуються про здоровʼя дітей більше, звертаються до лікарень, щоб нічого не пропустити, щоб не було ускладнень. Однак, насправді хворіють всі. Просто дітей ми реєструємо хворими, тому що батьки приводять їх на прийоми або викликають лікаря. А з дорослим – якщо лікарняний не потрібен, якщо хвороба не тяжка, людина навіть примудряється інколи ходити на роботу

– розтлумачила Алла Мироненко.

У Центрі громадського здоровʼя МОЗ України також обговорили тему зростання захворюваності під час національної наради з питань епіднагляду за грипом та ГРВІ. 

У наступному епідемічному сезоні Україну очікує типовий сценарій захворюваності на грип, зокрема через те, що критичних еволюційних змін циркулюючого вірусу грипу не ідентифіковано 

– повідомляє Центр громадського здоровʼя МОЗ України.

У період, коли захворюваність зростає – зростає і навантаження на систему охорони здоров'я, питання доступності лікарських засобів виходить на перший план. Саме аптеки, по своїй суті, є найдоступнішою ланкою системи охорони здоров’я. Адже коли дитина лежить із температурою чи дорослого "збиває" грип дуже важливо, щоб аптека була в пішій доступності та мала всі необхідні ліки. 

І українці з цим погоджуються. 89,4% українців вважають зручне розташування аптек поряд з домом важливим. Схвальну відповідь на це ж питання, тільки що стосується місця роботи, дали 62,4%. Про це свідчать результати соціологічного дослідження від Gradus Research, дані якого опублікувало видання "Щотижневик АПТЕКА". 

Окрім очевидної переваги – можливості швидко отримати необхідні ліки поруч із домом чи роботою, велика кількість аптек дарує українцям й інші вигоди. Це, насамперед, широкий асортимент препаратів: від базових засобів до рідкісних і спеціалізованих, які часто потрібні терміново. Це і зручність сервісу, коли можна отримати консультацію фармацевта, забронювати ліки онлайн чи забрати замовлення без черг.

Ба більше, завдяки конкуренції між аптеками, в боротьбі за покупця, з’являються програми лояльності, знижки та акційні пропозиції, що робить лікування доступнішим для різних верств населення. І головне – чим більше аптек, тим вищі стандарти обслуговування та доступніші ціни. 

Можемо зробити висновок: попит – формує пропозицію, а конкуренція змушує ринок рухатися вперед. У результаті українці отримують і вибір, і безпеку. Адже аптека поруч – це вже давно не лише про зручність, а про справжню гарантію здоров’я та спокою для кожного з нас.

Лілія Подоляк

