Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно

По последним показателям, Украина вошла в очередной эпидемический сезон, и первые данные из областей демонстрируют тенденцию к росту заболеваемости. Кого ОРВИ и COVID-19 в этом сезоне поражают больше всего: детей или взрослых – узнавал УНН.

В Житомирской области за последнюю неделю количество случаев ОРВИ и COVID-19 выросло на 57%, сообщает городской совет. Больше всего бьет по детям, так из 1528 новых больных – более тысячи детей в возрасте от 5 до 14 лет. А Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней отмечает, что в регионе зафиксировано 3249 больных гриппом и ОРВИ, около 30% из них дети. В Одесской области ситуация остается стабильной – регион остается ниже эпидемического порога, однако количество госпитализаций возросло. Половина госпитализированных – дети. А в Полтавской области, которая стала первым регионом в новом сезоне, пересекшим эпидпорог, заболело уже более 8 тысяч человек. Среди больных – более 5 тысяч детей, а одну школу уже закрыли на карантин.

И хотя цифры из разных регионов показывают, что больше всего новых случаев заболеваний ОРВИ и COVID-19 именно у детей, эксперты предостерегают от поспешных выводов. Как объясняет вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко, такая картина является скорее статистической особенностью, чем отражением реального течения эпидемии.

Ситуация абсолютно стандартная. По респираторным болезням большую часть больных, исходя из официальных данных, всегда составляют именно дети. Ведь родители заботятся о здоровье детей больше, обращаются в больницы, чтобы ничего не пропустить, чтобы не было осложнений. Однако, на самом деле, болеют все. Просто детей мы регистрируем больными, потому что родители приводят их на приемы или вызывают врача. А со взрослым – если больничный не нужен, если болезнь не тяжелая, человек даже умудряется иногда ходить на работу – растолковала Алла Мироненко.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины также обсудили тему роста заболеваемости во время национального совещания по вопросам эпиднадзора за гриппом и ОРВИ.

В следующем эпидемическом сезоне Украину ожидает типичный сценарий заболеваемости гриппом, в частности из-за того, что критических эволюционных изменений циркулирующего вируса гриппа не идентифицировано – сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

В период, когда заболеваемость растет – растет и нагрузка на систему здравоохранения, вопрос доступности лекарственных средств выходит на первый план. Именно аптеки, по своей сути, являются самым доступным звеном системы здравоохранения. Ведь когда ребенок лежит с температурой или взрослого "сбивает" грипп очень важно, чтобы аптека была в пешей доступности и имела все необходимые лекарства.

И украинцы с этим согласны. 89,4% украинцев считают удобное расположение аптек рядом с домом важным. Одобрительный ответ на этот же вопрос, только касающийся места работы, дали 62,4%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования от Gradus Research, данные которого опубликовало издание "Еженедельник АПТЕКА".

Кроме очевидного преимущества – возможности быстро получить необходимые лекарства рядом с домом или работой, большое количество аптек дарит украинцам и другие выгоды. Это, прежде всего, широкий ассортимент препаратов: от базовых средств до редких и специализированных, которые часто нужны срочно. Это и удобство сервиса, когда можно получить консультацию фармацевта, забронировать лекарства онлайн или забрать заказ без очередей.

Более того, благодаря конкуренции между аптеками, в борьбе за покупателя, появляются программы лояльности, скидки и акционные предложения, что делает лечение доступнее для разных слоев населения. И главное – чем больше аптек, тем выше стандарты обслуживания и доступнее цены.

Можем сделать вывод: спрос – формирует предложение, а конкуренция заставляет рынок двигаться вперед. В результате украинцы получают и выбор, и безопасность. Ведь аптека рядом – это уже давно не только об удобстве, а о настоящей гарантии здоровья и спокойствия для каждого из нас.