Эксклюзив
15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
12:18
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитники
10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 320 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 10511 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 33379 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 32209 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 32167 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Великобритания
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 1144 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 10549 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 45932 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 45064 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 49773 просмотра
Хранитель
ТикТок
Ми-8
BM-30 Smerch
Нью-Йорк Таймс

Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно

Киев • УНН

 • 346 просмотра

В Украине растет заболеваемость ОРВИ и COVID-19, особенно среди детей. Вирусолог Алла Мироненко объясняет, что это статистическая особенность, поскольку родители чаще обращаются к врачам из-за болезней детей.

Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно

По последним показателям, Украина вошла в очередной эпидемический сезон, и первые данные из областей демонстрируют тенденцию к росту заболеваемости. Кого ОРВИ и COVID-19 в этом сезоне поражают больше всего: детей или взрослых – узнавал УНН

В Житомирской области за последнюю неделю количество случаев ОРВИ и COVID-19 выросло на 57%, сообщает городской совет. Больше всего бьет по детям, так из 1528 новых больных – более тысячи детей в возрасте от 5 до 14 лет. А Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней отмечает, что в регионе зафиксировано 3249 больных гриппом и ОРВИ, около 30% из них дети. В Одесской области ситуация остается стабильной – регион остается ниже эпидемического порога, однако количество госпитализаций возросло. Половина госпитализированных – дети. А в Полтавской области, которая стала первым регионом в новом сезоне, пересекшим эпидпорог, заболело уже более 8 тысяч человек. Среди больных – более 5 тысяч детей, а одну школу уже закрыли на карантин.

И хотя цифры из разных регионов показывают, что больше всего новых случаев заболеваний ОРВИ и COVID-19 именно у детей, эксперты предостерегают от поспешных выводов. Как объясняет вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко, такая картина является скорее статистической особенностью, чем отражением реального течения эпидемии.

Ситуация абсолютно стандартная. По респираторным болезням большую часть больных, исходя из официальных данных, всегда составляют именно дети. Ведь родители заботятся о здоровье детей больше, обращаются в больницы, чтобы ничего не пропустить, чтобы не было осложнений. Однако, на самом деле, болеют все. Просто детей мы регистрируем больными, потому что родители приводят их на приемы или вызывают врача. А со взрослым – если больничный не нужен, если болезнь не тяжелая, человек даже умудряется иногда ходить на работу

– растолковала Алла Мироненко.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины также обсудили тему роста заболеваемости во время национального совещания по вопросам эпиднадзора за гриппом и ОРВИ. 

В следующем эпидемическом сезоне Украину ожидает типичный сценарий заболеваемости гриппом, в частности из-за того, что критических эволюционных изменений циркулирующего вируса гриппа не идентифицировано 

– сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

В период, когда заболеваемость растет – растет и нагрузка на систему здравоохранения, вопрос доступности лекарственных средств выходит на первый план. Именно аптеки, по своей сути, являются самым доступным звеном системы здравоохранения. Ведь когда ребенок лежит с температурой или взрослого "сбивает" грипп очень важно, чтобы аптека была в пешей доступности и имела все необходимые лекарства. 

И украинцы с этим согласны. 89,4% украинцев считают удобное расположение аптек рядом с домом важным. Одобрительный ответ на этот же вопрос, только касающийся места работы, дали 62,4%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования от Gradus Research, данные которого опубликовало издание "Еженедельник АПТЕКА". 

Кроме очевидного преимущества – возможности быстро получить необходимые лекарства рядом с домом или работой, большое количество аптек дарит украинцам и другие выгоды. Это, прежде всего, широкий ассортимент препаратов: от базовых средств до редких и специализированных, которые часто нужны срочно. Это и удобство сервиса, когда можно получить консультацию фармацевта, забронировать лекарства онлайн или забрать заказ без очередей.

Более того, благодаря конкуренции между аптеками, в борьбе за покупателя, появляются программы лояльности, скидки и акционные предложения, что делает лечение доступнее для разных слоев населения. И главное – чем больше аптек, тем выше стандарты обслуживания и доступнее цены. 

Можем сделать вывод: спрос – формирует предложение, а конкуренция заставляет рынок двигаться вперед. В результате украинцы получают и выбор, и безопасность. Ведь аптека рядом – это уже давно не только об удобстве, а о настоящей гарантии здоровья и спокойствия для каждого из нас.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации
Аптека
Житомирская область
Полтавская область
Одесская область
Украина
Харьков