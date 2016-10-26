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Енергоблоки наших АЕС не спроектовані під маневрові режими - С.Дяченко

Енергоблоки наших АЕС не спроектовані під маневрові режими - С.Дяченко

Київ • УНН

 • 7784 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Для того, щоб запроваджувати на українських АЕС маневрові режими, потрібно провести низку проектних заходів, бо наші енергоблоки, взагалі-то, не спроектовані під таку роботу. Про це у коментарі УНН зазначив експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.

“Те, що ці блоки не спроектовані під маневрові режими — це правда. Другий факт — на них були проведення певні випробовування у маневрових режимах. Такі експериментальні варіанти.

У Франції, наприклад, блоки працюють у маневрових режимах, але вони пристосовані для цього, спроектовані під це. Тому, звичайно, нам перш, ніж використовувати блоки у маневрових режимах — треба провести повністю усі необхідні проектні заходи, експериментальні, погоджувальні... І тільки після цього це робити”, — сказав він.

За словами експерта наразі Україна немає повного циклу виробництва ядерного палива для потреб власних АЕС, проте може нарощувати видобуток урану.

“Якби ми зробили повний цикл — то ми стали б енергонезалежними, у першу чергу, самі для себе.

Ми зараз хочемо добудовувати ще два енергоблоки, а тому актуальним стає питання нарощення видобутку власного урану. Плюс, оскільки у нас є свої запаси ( урану)... Я до речі бачив інформацію, що хочуть у нас купувати уран. То я б не радив його продавати, бо це ресурс для стратегічного палива, і його не так багато в світі. Уран треба видобувати для нас і зробити тут виробництво ядерного палива і обслуговувати свої АЕС. Краще розвивати атомну електроенергію і експортувати вже електроенергію. Оце б було найкраще рішення”, — вважає С.Дяченко.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ініціювало застосування режиму маневрування на атомних електростанціях з метою економії.

Так, в своєму Плані дій на 2016 рік Кабінет Міністрів України запланував до 31 грудня ввести маневрування енергоблоками атомних станцій для добового регулювання потужності об’єднаної енергосистеми.

При цьому, в “Енергоатомі” заявили, для роботи в маневровому режимі необхідно щонайменше 2 роки, аби підготуватися до цього АЕС.

як повідомляв УНН, за словами експерта Романа Ніцовича, маневрування атомних блоків для заощадження електроенергії є скоріше винятком, ніж світовою практикою.

“Ця ініціатива зумовлена тим, що у нас частка електроенергії, яка виробляється АЕС, постійно зростає, і ми за рахунок збільшення видачі електроенергії хочемо компенсувати трохи той можливий дефіцит вугілля, який буде. Тобто, все це робиться для економії, так званої.

Але до питання маневрування треба підходити дуже серйозно, і це робота, яка не робиться за місяць або два. Аби підготуватися до маневрування потужностей, треба час”, — сказав він.

Також нагадаємо, протягом першого півріччя Україна сплатила РФ за ядерне пальне більше 130 млн дол.

При цьому Україна має значні запаси урану, і за умов залучення приватних інвестицій, може наростити об’єми видобутку власного урану до рівня забезпечення власної потреби на 100%.

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