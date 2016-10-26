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Энергоблоки наших АЭС не спроектированы под маневровые режимы - С.Дяченко

Энергоблоки наших АЭС не спроектированы под маневровые режимы - С.Дяченко

Киев • УНН

 • 7784 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Для того, чтобы вводить на украинских АЭС маневровые режимы, нужно провести ряд проектных мероприятий, потому что наши энергоблоки, в общем-то, не спроектированы под такую работу. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

"То, что эти блоки не спроектированы под маневровые режимы - это правда. Второй факт - на них были проведены определенные испытания в маневровых режимах. Такие экспериментальные варианты.

Во Франции, например, блоки работают в маневровых режимах, но они приспособлены для этого, спроектированные под это. Поэтому, конечно, нам прежде, чем использовать блоки в маневровых режимах - надо провести полностью все необходимые проектные мероприятия, экспериментальные, согласительные ... И только после этого это делать", - сказал он.

По словам эксперта пока Украина не имеет полного цикла производства ядерного топлива для нужд собственных АЭС, однако может наращивать добычу урана.

"Если бы мы сделали полный цикл - то мы стали бы энергонезависимыми, в первую очередь, сами для себя.

Мы сейчас хотим достраивать еще два энергоблока, а поэтому актуальным становится вопрос наращивания добычи собственного урана. Плюс, поскольку у нас есть свои запасы (урана) ... Я кстати видел информацию, что хотят у нас покупать уран. То я бы не советовал его продавать, потому что это ресурс для стратегического топлива, и его не так много в мире. Уран надо добывать для нас и сделать здесь производство ядерного топлива и обслуживать свои АЭС. Лучше развивать атомную электроэнергию и экспортировать уже электроэнергию. Это было бы лучшее решение", - считает С.Дяченко.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициировало применение режима маневрирования на атомных электростанциях в целях экономии.

Так, в своем Плане действий на 2016 год Кабинет Министров Украины запланировал до 31 декабря ввести маневрирование энергоблоками атомных станций для суточного регулирования мощности объединенной энергосистемы.

При этом, в "Энергоатоме" заявили, для работы в маневренном режиме необходимо минимум 2 года, чтобы подготовить к этому АЭС.

как сообщал УНН, по словам эксперта Романа Ницович, маневрирования атомных блоков для сбережения электроэнергии является скорее исключением, чем мировой практикой.

"Эта инициатива обусловлена ​​тем, что у нас доля электроэнергии, производимой АЭС, постоянно растет, и мы за счет увеличения выдачи электроэнергии хотим компенсировать немного то возможен дефицит угля, который будет. То есть, все это делается для экономии, так называемой.

Но к вопросу маневрирования надо подходить очень серьезно, и это работа, которая не делается за месяц или два. Чтобы подготовиться к маневрированию мощностей, надо время", - сказал он.

Также напомним, в течение первого полугодия Украина заплатила РФ за ядерное топливо более 130 млн долл.

При этом Украина имеет значительные запасы урана, и в условиях привлечения частных инвестиций, может нарастить объемы добычи собственного урана до уровня обеспечения собственных нужд на 100% .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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