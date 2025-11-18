Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"

$42.070.02
Ексклюзив
14:29 • 9688 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 23453 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 15870 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 19290 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 23538 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 24249 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 30820 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24831 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58801 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50610 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 22714 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 18 листопада, 08:57 • 21669 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 26804 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 24122 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 11714 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 11739 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 23423 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 85238 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 115548 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 106647 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"16:06 • 286 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 540 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 8164 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 24152 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 26832 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Адвокати Емінема звинуватили власників сіднейського бренду Swim Shady у ймовірному порушенні прав на торговельну марку. Юристи репера стверджують, що сіднейська марка створює "хибну асоціацію" зі Slim Shady - альтер-его музиканта.

Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"

Адвокати Емінема звинуватили власників сіднейського бренду Swim Shady у ймовірному порушенні прав на торговельну марку. Передає УНН із посиланням на ВВС та Guardian.

Деталі

Музикант та актор Емінем подав до суду запит на скасування торгової марки австралійського стартапу "Swim Shady" після того, як вона була успішно видана Патентним і торговельним бюро США (USPTO) у вересні. Юристи 53-річного американського репера стверджують, що сіднейська марка створює "хибну асоціацію" зі Slim Shady - альтер-его музиканта, справжнє ім'я якого Маршалл Б. Мазерс III.

Команда Емінема стверджує, що торговельну марку хіп-хоп музиканта в Австралії порушила компанія, яка запустила бізнес в Австралії в грудні 2024  року. За даними ЗМІ, Емінем подав заявку на реєстрацію торгової марки Slim Shady в Австралії лише у січні 2025 року, хоча він уже володів торговельними марками Shady та Shady Limited. 

Власник Swim Shady Джеремі Скотт підтвердив судовий позов Guardian Australia та заявив, що компанія буде оскаржувати претензії.

"Swim Shady — це низова австралійська компанія, яка народилася… для захисту людей від суворого австралійського сонця", - сказав Скотт у спільній заяві зі своєю партнеркою Елізабет Афракофф.

"Ми будемо захищати нашу цінну інтелектуальну власність... З огляду на те, що справи розглядаються судом, ми не маємо наміру говорити більше на даний момент", заявив він.

Довідка

Емінем здобув популярність у 2000 році з випуском свого хіта The Real Slim Shady, який приніс йому премію "Греммі" за найкращий сольний реп-виступ.

Нагадаємо

Репер Емінем зустрічається з Катріною Малотою, стилісткою та візажисткою з Мічигану. Вона роками працювала з Емінемом над його зачісками для відеокліпів та фотосесій.

Репер Емінем вперше став дідусем07.04.25, 18:32 • 82751 перегляд

Ігор Тележніков

