Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
Київ • УНН
Адвокати Емінема звинуватили власників сіднейського бренду Swim Shady у ймовірному порушенні прав на торговельну марку. Юристи репера стверджують, що сіднейська марка створює "хибну асоціацію" зі Slim Shady - альтер-его музиканта.
Адвокати Емінема звинуватили власників сіднейського бренду Swim Shady у ймовірному порушенні прав на торговельну марку. Передає УНН із посиланням на ВВС та Guardian.
Деталі
Музикант та актор Емінем подав до суду запит на скасування торгової марки австралійського стартапу "Swim Shady" після того, як вона була успішно видана Патентним і торговельним бюро США (USPTO) у вересні. Юристи 53-річного американського репера стверджують, що сіднейська марка створює "хибну асоціацію" зі Slim Shady - альтер-его музиканта, справжнє ім'я якого Маршалл Б. Мазерс III.
Команда Емінема стверджує, що торговельну марку хіп-хоп музиканта в Австралії порушила компанія, яка запустила бізнес в Австралії в грудні 2024 року. За даними ЗМІ, Емінем подав заявку на реєстрацію торгової марки Slim Shady в Австралії лише у січні 2025 року, хоча він уже володів торговельними марками Shady та Shady Limited.
Власник Swim Shady Джеремі Скотт підтвердив судовий позов Guardian Australia та заявив, що компанія буде оскаржувати претензії.
"Swim Shady — це низова австралійська компанія, яка народилася… для захисту людей від суворого австралійського сонця", - сказав Скотт у спільній заяві зі своєю партнеркою Елізабет Афракофф.
"Ми будемо захищати нашу цінну інтелектуальну власність... З огляду на те, що справи розглядаються судом, ми не маємо наміру говорити більше на даний момент", заявив він.
Довідка
Емінем здобув популярність у 2000 році з випуском свого хіта The Real Slim Shady, який приніс йому премію "Греммі" за найкращий сольний реп-виступ.
Нагадаємо
Репер Емінем зустрічається з Катріною Малотою, стилісткою та візажисткою з Мічигану. Вона роками працювала з Емінемом над його зачісками для відеокліпів та фотосесій.
Репер Емінем вперше став дідусем07.04.25, 18:32 • 82751 перегляд