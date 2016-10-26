Електростанції, які працюють на природних умовах, вперше перевищили потужності вугільних
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Уперше в історії електростанції, що працюють на відновлюваних джерелах енергії, перевищили потужності вугільних. Про це повідомляє Міжнародне енергетичне агентство, передає УНН.
“Ми є свідками трансформації глобальних енергетичних ринків на чолі з відновлюваними джерелами енергії”, — сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.
Незважаючи на зростання своїх потужностей, відновлювана енергетика поки ще не обігнала вугільну за кількістю виробленої енергії.
Це пов’язано з тим, що виробництво енергії на таких станціях залежить від природних умов: сонячного світла та швидкості вітру, тоді як вугільні станції можуть працювати 24 години на добу.
У повідомленні також йдеться про те, що значне зростання потужностей відновлюваної енергетики зумовлено зокрема і зниженням вартості сонячних панелей та іншого обладнання, необхідного для виробництва енергії.
“Я радий бачити, що наші прогнози щодо зростання поновлюваних джерел енергії стають реальними. Тим не менш, навіть ці найбільші наші очікування залишаються скромними у порівнянні з величезним невикористаним потенціалом відновлюваних джерел енергії. МЕА буде працювати з урядами по всьому світу, щоб максимізувати розгортання відновлюваних джерел енергії в найближчі роки”, — зауважив Ф.Бірол.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, атомна енергетика може вирішити проблему здорожчання електроенергії в Україні.
Також нагадаємо, європейці прогнозують, що атомна енергетика в найближчі роки отримає новий імпульс до розвитку.
При цьому, як повідомив І.Насалик, позиція Прем’єр-міністра України полягає у тому, аби розвивати вітчизняний урановидобуток та диверсифікувати ядерну промисловість.