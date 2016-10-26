Электростанции, работающие на природных условиях, впервые превысили мощности угольных

"Мы являемся свидетелями трансформации глобальных энергетических рынков во главе с возобновляемыми источниками энергии", - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Несмотря на рост своих мощностей, возобновляемая энергетика пока еще не обогнала угольную по количеству произведенной энергии.

Это связано с тем, что производство энергии на таких станциях зависит от природных условий: солнечного света и скорости ветра, тогда как угольные станции могут работать 24 часа в сутки.

В сообщении также говорится о том, что значительный рост мощностей возобновляемой энергетики обусловлено в том числе и снижением стоимости солнечных панелей и другого оборудования, необходимого для производства энергии.

"Я рад видеть, что наши прогнозы по росту возобновляемых источников энергии становятся реальными. Тем не менее, даже эти самые наши ожидания остаются скромными по сравнению с огромным неиспользованным потенциалом возобновляемых источников энергии. МЭА будет работать с правительствами по всему миру, чтобы максимизировать развертывания возобновляемых источников энергии в ближайшие годы ", - отметил Ф.Бирол.

Напомним, как сообщал УНН, атомная энергетика может решить проблему подорожания электроэнергии в Украине.

Также напомним, европейцы прогнозируют, что атомная энергетика в ближайшие годы получит новый импульс к развитию .

При этом, как сообщил И.Насалик, позиция премьер-министра Украины заключается в том, чтобы развивать отечественную уранодобычу и диверсифицировать ядерную промышленность.