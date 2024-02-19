Ексзаступниця директора-розпорядника ФГВФО Рудуха планує виїхати за кордон, щоб уникнути покарання - джерело
Київ • УНН
Ексзаступниця директора-розпорядника ФГВФО Рудуха планує виїхати за кордон, щоб уникнути покарання - джерело
Колишня заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Наталія Рудуха, проти якої відкрита кримінальна справа, планує виїхати за кордон, щоб уникнути покарання. Про це УНН стало відомо із власних джерел.
Раніше із власних джерел УНН стало відомо, що причиною звільнення Наталії Рудухи стало кримінальне провадження, відкрите правоохоронцями щодо неї. Воно повʼязанне із рішеннями Рудухи, які вона ухвалювала на посаді щодо одного із банків, які наразі проходять процедуру ліквідації, зокрема, через безпідставне включення в чергу виплат кредиторам великої суми коштів, не підтвердженої належними документами.
"Та, про кого ми говоримо (Рудуха – ред.), зараз активно готується до переїзду за кордон. Можна сказати, що вона вже сидить на валізах. Там питання в отриманні кількох документів і все – шукай вітра в полі", - розповів співрозмовник агентства.
За його словами, Рудуха боїться, що до неї завітають правоохоронці з обшуками і вона не встигне залишити країну до того, як їй вручать повідомлення про підозру.
Нагадаємо
Звільнення Рудухи відбулося 14 лютого. За інформацією УНН, Рудуху звільнили з посади або ж попросили піти через непрофесійні рішення на посаді та токсичність її персони. Сама Рудуха в коментарі УНН підтвердила своє звільнення, уточнивши, що пішла за власним бажанням.