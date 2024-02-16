Заступницю директора-розпорядника ФГВФО звільнили з посади після появи в ЗМІ інформації про її причетність до злочину

Наталія Рудуха більше не займає посаду заступниці директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Звільнення відбулося 14 лютого, пише УНН.

За інформацією УНН Рудуху звільнили з посади або ж попросили піти через не професійні рішення на посаді та токсичність її персони. Сама Рудуха в коментарі УНН підтвердила своє звільнення, уточнивши, що пішла за власним бажанням.

На запитання про причини такого рішення Рудуха відповіла: "Це моє власне бажання", не надавши більше пояснень.

Зазначимо, що незадовго до звільнення у ЗМІ з’явилася інформація за якою Наталія Рудуха ймовірно повʼязана з поплічниками президента-втікача віктора януковича - колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким та олігархом-втікачем Сергієм Курченком.

Крім того, за даними журналістів, під час роботи заступником голови правління у банку "Контракт" вона ймовірно була повʼязана зі справою про зникнення коштовностей, які належали одному з ломбардів і зберігалися у банківських скриньках.

Наразі, як стверджують ЗМІ, зниклі прикраси намагаються легалізувати через продаж з аукціонів ФГВФО за сильно заниженими цінами.