Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
Киев • УНН
Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха была уволена.
Наталья Рудуха больше не занимает должность заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Увольнение произошло 14 февраля, пишет УНН.
По информации УНН Рудуху уволили с должности или же попросили уйти из-за не профессиональных решений на должности и токсичности ее персоны.
Сама Рудуха в комментарии УНН подтвердила свое увольнение, уточнив, что ушла по собственному желанию.
На вопрос о причинах такого решения Рудуха ответила: "Это мое собственное желание", не предоставив больше объяснений.
Отметим, что незадолго до увольнения в СМИ появилась информация, согласно которой Наталья Рудуха вероятно связана с соратниками беглого президента виктора януковича - бывшим министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким и беглым олигархом Сергеем Курченко.
Кроме того, по данным журналистов, во время работы заместителем председателя правления в банке "Контракт" она вероятно была связана с делом о пропаже драгоценностей, которые принадлежали одному из ломбардов и хранились в банковских ячейках.
Сейчас, как утверждают СМИ, пропавшие украшения пытаются легализовать через продажу с аукционов ФГВФЛ по сильно заниженным ценам.
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха была уволена.
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