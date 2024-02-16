Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Наталья Рудуха больше не занимает должность заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Увольнение произошло 14 февраля, пишет УНН.

По информации УНН Рудуху уволили с должности или же попросили уйти из-за не профессиональных решений на должности и токсичности ее персоны.

Сама Рудуха в комментарии УНН подтвердила свое увольнение, уточнив, что ушла по собственному желанию.

На вопрос о причинах такого решения Рудуха ответила: "Это мое собственное желание", не предоставив больше объяснений.

Отметим, что незадолго до увольнения в СМИ появилась информация, согласно которой Наталья Рудуха вероятно связана с соратниками беглого президента виктора януковича - бывшим министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким и беглым олигархом Сергеем Курченко.

Кроме того, по данным журналистов, во время работы заместителем председателя правления в банке "Контракт" она вероятно была связана с делом о пропаже драгоценностей, которые принадлежали одному из ломбардов и хранились в банковских ячейках.

Сейчас, как утверждают СМИ, пропавшие украшения пытаются легализовать через продажу с аукционов ФГВФЛ по сильно заниженным ценам.